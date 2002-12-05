Film details
Country
USA
Runtime
2 hours 14 minutes
Production year
1980
Online premiere
5 December 2002
World premiere
16 May 1980
Release date
|1 August 1980
|Australia
|
|M
|1 November 1980
|Austria
|
|12
|7 July 1980
|Brazil
|
|
|1 August 1980
|France
|
|12
|12 November 1980
|Germany
|
|12
|23 July 1980
|Great Britain
|
|15
|23 July 1980
|Ireland
|
|15
|13 December 1980
|Japan
|
|
|14 August 1980
|Netherlands
|
|6
|16 May 1980
|USA
|
|R
Worldwide Gross
$21,203,707
Production
Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Fame, Fama, Fame - Der Weg zum Ruhm, Слава, Celebritate, Fame: The Original Movie, Hírnév, Hot Lunch, La fièvre des planches, Saranno famosi, Sława, Şöhret, Στον πυρετό της δόξας, フェーム, 名揚四海