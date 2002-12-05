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Poster of Fame
6.6
Kinoafisha Films Fame
6.6

Fame

, 1980
Fame
USA / Drama, Music, Musical / 18+
Poster of Fame
6.6

Synopsis

A chronicle of the lives of several teenagers who attend a New York high school for students gifted in the performing arts.

Cast

Antonia Franceschi
Hilary
Laura Dean
Lisa
Lee Curreri
Bruno
Irene Cara
Coco
Eddie Barth
Angelo
Boyd Gaines
Michael
Albert Hague
Shorofsky
Tresa Hughes
Mrs. Finsecker
Steve Inwood
François Lafete
Paul McCrane
Montgomery
Director Alan Parker
Writer Christopher Gore
Composer Michael Gore
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 14 minutes
Production year 1980
Online premiere 5 December 2002
World premiere 16 May 1980
Release date
1 August 1980 Australia M
1 November 1980 Austria 12
7 July 1980 Brazil
1 August 1980 France 12
12 November 1980 Germany 12
23 July 1980 Great Britain 15
23 July 1980 Ireland 15
13 December 1980 Japan
14 August 1980 Netherlands 6
16 May 1980 USA R
Worldwide Gross $21,203,707
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Fame, Fama, Fame - Der Weg zum Ruhm, Слава, Celebritate, Fame: The Original Movie, Hírnév, Hot Lunch, La fièvre des planches, Saranno famosi, Sława, Şöhret, Στον πυρετό της δόξας, フェーム, 名揚四海

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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