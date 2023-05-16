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Poster of Mult v kino. Vypusk # 156
Mult v kino. Vypusk # 156 - Trailer
Kinoafisha Films Mult v kino. Vypusk # 156

Mult v kino. Vypusk # 156

, 2023
Mult v kino. Vypusk # 156
Russia / Animation / 18+
Trailers
Poster of Mult v kino. Vypusk # 156
Mult v kino. Vypusk # 156 - Trailer
Mult v kino. Vypusk # 156  Trailer
Director Tatyana Alifanova, Olga Alifonova, Artur Allayarov, Lidiya Chezhina
Writer Oleg Berkov-Sinyukov, Evgeny Golovin, Vera Myakisheva, Mariya Parfenova
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 47 minutes
Production year 2023
Worldwide Gross $34,420
Also known as
Mult v kino. Vypusk # 156, Мульт в кино. Выпуск # 156: Игра начинается!

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Mult v kino. Vypusk # 156 - Trailer
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