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Poster of The Diary of Diana B
7.4
Kinoafisha Films The Diary of Diana B
7.4

The Diary of Diana B

, 2019
Dnevnik Diane Budisavljevic
Croatia, Serbia, Slovenia / Biography, Drama, History / 18+
Poster of The Diary of Diana B
7.4

Synopsis

Firmly believing her own life is no more precious than the lives of the innocent people being persecuted, with the help of a few friends, Diana embarks on a perilous campaign of rescuing more than 10,000 children from the Ustasha camps in Nazi-occupied Croatia.

Cast

Alma Prica
Diana Budisavljevic
Biserka Ipsa
Ivanka Djakula
Igor Samobor
Julije Budisavljevic
Tesa Litvan
Ila
Jelena Puzic
Jelka
Lucija Cacic
Silvija (beba)
Kristian Bonacic
Djuro
Ursa Raukar
Krojacica
Mirjana Karanović
Mira Kusevic
Adrian Pezdirc
Pomocnik u Zidovskoj bogostovnoj opcini
Ivana Krizmanic
Sluzavka
Director Dana Budisavljevic
Writer Radivoje Andric, Dana Budisavljevic, Diana Budisavljevic, Melina Pota Koljevic
Composer Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz
Cast and Crew

Film details

Country Croatia / Serbia / Slovenia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2019
World premiere 18 July 2019
Release date
11 May 2023 Croatia 12
Worldwide Gross $68,301
Production Hulahop, December, This and That Productions
Also known as
Dnevnik Diane Budisavljevic, The Diary of Diana B, Dianina lista, Dnevnik Diane Budisavljević, Dnevnik Diane Budisavljević/Дневник Диане Будисављевић, The Diary of Diana B.

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.4 IMDb
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