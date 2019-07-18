Croatia, Serbia, Slovenia / Biography, Drama, History / 18+
7.4
Synopsis
Firmly believing her own life is no more precious than the lives of the innocent people being persecuted, with the help of a few friends, Diana embarks on a perilous campaign of rescuing more than 10,000 children from the Ustasha camps in Nazi-occupied Croatia.
Cast
Alma Prica
Diana Budisavljevic
Biserka Ipsa
Ivanka Djakula
Igor Samobor
Julije Budisavljevic
Tesa Litvan
Ila
Jelena Puzic
Jelka
Lucija Cacic
Silvija (beba)
Kristian Bonacic
Djuro
Ursa Raukar
Krojacica
Mirjana Karanović
Mira Kusevic
Adrian Pezdirc
Pomocnik u Zidovskoj bogostovnoj opcini
Ivana Krizmanic
Sluzavka
DirectorDana Budisavljevic
WriterRadivoje Andric, Dana Budisavljevic, Diana Budisavljevic, Melina Pota Koljevic