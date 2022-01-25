Film details
Country
France / Spain
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
2022
Online premiere
14 October 2022
World premiere
25 January 2022
Release date
|27 July 2023
|Russia
| Иллюзион Кино
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|27 July 2023
|Azerbaijan
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|27 July 2023
|Bulgaria
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|14 October 2022
|Canada
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|9 December 2022
|Finland
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|K-16
|2 November 2022
|France
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|27 October 2022
|Germany
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|16
|27 July 2023
|Kyrgyzstan
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|27 July 2023
|Moldova
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|19 January 2023
|Portugal
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|M/16
|26 April 2023
|South Korea
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|15
|14 October 2022
|Spain
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|16
|27 July 2023
|Tajikistan
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|26 January 2023
|Thailand
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|15
|27 July 2023
|Uzbekistan
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Worldwide Gross
$543,064
Production
Morena Films, MEDIA Programme of the European Union, Backup Media
Also known as
Cerdita, Piggy, Porquinha, Cochonne, Čuník, Malacka, PIGGY ピギー, Põssa, Pujsa, Purcica, Röfi, Świnka, Πίγκι, Свинка, 피기, 小肥豬, 小豬, 青春屠宰場, Η γουρουνίτσα, Piggy 2022