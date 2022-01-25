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Poster of Piggy
6.2
Piggy - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Piggy
6.2

Piggy

, 2022
Cerdita
France, Spain / Drama, Horror, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Piggy
6.2
Piggy - Dubbed trailer
Piggy  Dubbed trailer

Synopsis

A bullied overweight teenager sees a glimpse of hope when her tormentors are brutally abducted by a mesmerizing stranger.

Cast

Carmen Machi
Carmen Machi
Madre de Sara
Irene Ferreiro
Irene Ferreiro
Claudia
Richard Holmes
Richard Holmes
Desconocido
Laura Galán
Laura Galán
Sara
Camille Aguilar
Camille Aguilar
Roci
Claudia Salas
Claudia Salas
Maca
José Pastor
Pedro
Fernando Delgado-Hierro
Juancarlitos
Julián Valcárcel
Padre de Sara
Amets Otxoa
Hermano de Sara
Director Carlota Pereda
Writer Carlota Pereda
Composer Olivier Arson
Cast and Crew

Film details

Country France / Spain
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2022
Online premiere 14 October 2022
World premiere 25 January 2022
Release date
27 July 2023 Russia Иллюзион Кино
27 July 2023 Azerbaijan
27 July 2023 Bulgaria
14 October 2022 Canada
9 December 2022 Finland K-16
2 November 2022 France
27 October 2022 Germany 16
27 July 2023 Kyrgyzstan
27 July 2023 Moldova
19 January 2023 Portugal M/16
26 April 2023 South Korea 15
14 October 2022 Spain 16
27 July 2023 Tajikistan
26 January 2023 Thailand 15
27 July 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $543,064
Production Morena Films, MEDIA Programme of the European Union, Backup Media
Also known as
Cerdita, Piggy, Porquinha, Cochonne, Čuník, Malacka, PIGGY ピギー, Põssa, Pujsa, Purcica, Röfi, Świnka, Πίγκι, Свинка, 피기, 小肥豬, 小豬, 青春屠宰場, Η γουρουνίτσα, Piggy 2022

Film rating

6.2
Rate 14 votes
6.2 IMDb
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Updated 19 February 2026

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