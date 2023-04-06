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Poster of Gumraah
6.7
Kinoafisha Films Gumraah
6.7

Gumraah

, 2023
Gumraah
India / Action, Crime, Thriller / 18+
Poster of Gumraah
6.7

Synopsis

The murder investigation of a young man takes an unexpected turn when the cops discover that the prime suspect has a lookalike.

Cast

Mrunal Thakur
Mrunal Thakur
Insp. Shivani Mathur
Aditya Roy Kapur
Sooraj Rana
Ronit Roy
ACP Dhiren Yadav
Vedika Pinto
Jahnvi Behl
Deepak Kalra
Chaddi
Tauqeer Alam Khan
SI Pankaj Kesla
Indresh Malik
Lakhani Seth
Keeya Khanna
Arjun & Sooraj's Mother
Sachin Khurana
Arjun & Sooraj's Father
Manoj Bakshi
ASI Rajendra Rathi
Director Vardhan Ketkar
Writer Bhushan Kumar, Magizh Thirumeni, Sunny Mandavarra
Composer Tanishk Bagchi, Vishal Mishra, Mithun Sharma, Ketan Sodha
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2023
World premiere 6 April 2023
Release date
7 April 2023 Great Britain
7 April 2023 India UA
6 April 2023 UAE 18TC
Worldwide Gross $94,023
Production Cine1 Studios, T-Series Films
Also known as
Gumraah, Çifte Şüpheli, Por mal camino, गुमराह, Заблуда, คนหน้าเหมือน

Film rating

6.7
Rate 13 votes
6.5 IMDb
Updated 23 March 2023
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