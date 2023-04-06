Cast
Aditya Roy Kapur
Sooraj Rana
Tauqeer Alam Khan
SI Pankaj Kesla
Indresh Malik
Lakhani Seth
Keeya Khanna
Arjun & Sooraj's Mother
Sachin Khurana
Arjun & Sooraj's Father
Manoj Bakshi
ASI Rajendra Rathi
Cast and Crew
Director
Vardhan Ketkar
Writer
Bhushan Kumar, Magizh Thirumeni, Sunny Mandavarra
Composer
Tanishk Bagchi, Vishal Mishra, Mithun Sharma, Ketan Sodha
Film details
Country
India
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2023
World premiere
6 April 2023
Release date
|7 April 2023
|Great Britain
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|7 April 2023
|India
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|UA
|6 April 2023
|UAE
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|18TC
Worldwide Gross
$94,023
Production
Cine1 Studios, T-Series Films
Also known as
Gumraah, Çifte Şüpheli, Por mal camino, गुमराह, Заблуда, คนหน้าเหมือน