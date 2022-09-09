Cast
Sayani Gupta
Zwigato Regional Head
B M Baisali
Apartment Woman
Monalisa Bal
Ayush's Mother
Bishan Balabhadra
Rider 11
Gargi Bhattacharya
Madam 1
Hemanta Barik
Zonal officer
Cast and Crew
Director
Nandita Das
Writer
Nandita Das, Samir Patil
Composer
Sagar Desai
Film details
Country
India
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
2022
Online premiere
25 October 2024
World premiere
9 September 2022
Release date
|17 March 2023
|India
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|U
|17 March 2023
|UAE
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|18TC
|17 March 2023
|USA
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Worldwide Gross
$1,984
Production
AR Film Studio, Applause Entertainment Ltd., Gramnet
Also known as
Zwigato, 배달의 기사, 送餐乐翻天