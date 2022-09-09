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Poster of Zwigato
6.6
Kinoafisha Films Zwigato
6.6

Zwigato

, 2022
Zwigato
India / Drama / 18+
Poster of Zwigato
6.6

Synopsis

Set in Bhubaneshwar, Odisha the film is a sociopolitical gaze on the gig economy, from the perspective of a food-app delivery driver and his trials and tribulations.

Cast

Kapil Sharma
Manas
Shahana Goswami
Pratima
Tushar Acharya
Raghu
Zishan Ali
Cafe Customer
Sayani Gupta
Zwigato Regional Head
Gul Panag
Gul Panag
B M Baisali
Apartment Woman
Monalisa Bal
Ayush's Mother
Bishan Balabhadra
Rider 11
Gargi Bhattacharya
Madam 1
Hemanta Barik
Zonal officer
Director Nandita Das
Writer Nandita Das, Samir Patil
Composer Sagar Desai
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2022
Online premiere 25 October 2024
World premiere 9 September 2022
Release date
17 March 2023 India U
17 March 2023 UAE 18TC
17 March 2023 USA
Worldwide Gross $1,984
Production AR Film Studio, Applause Entertainment Ltd., Gramnet
Also known as
Zwigato, 배달의 기사, 送餐乐翻天

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Updated 30 July 2026
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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