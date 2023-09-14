Menu
Russian
Poster of All names of God
Рейтинги
5.4 IMDb Rating: 5.8
All names of God

All names of God

Todos los nombres de Dios 18+
Synopsis

A taxi driver, who is taken hostage after a terrorist attack by one of the survivors.
All names of God - trailer in russian
Country Spain
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2023
Online premiere 15 February 2024
World premiere 14 September 2023
Release date
2 February 2026 Russia Капелла Фильм
7 November 2024 Argentina +13
25 January 2024 Azerbaijan
25 January 2024 Bulgaria
14 December 2023 Croatia
20 March 2025 Dominican Republic
20 March 2025 Guatemala
5 June 2025 Israel All
25 January 2024 Kyrgyzstan
7 November 2024 Mexico B
25 January 2024 Moldova
14 December 2023 Montenegro
14 December 2023 Serbia
17 April 2024 South Korea 12
15 September 2023 Spain
23 November 2023 Tajikistan
16 May 2024 UAE TBC
25 January 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $1,346,319
Production Todos Los Nombres De Dios AIE, TriPictures, Second Gen Pictures
Also known as
Todos los nombres de Dios, All the Names of God, Atentado en Madrid, Ketyegő ultimátum, O Refém - Atentado em Madri, Ptzatza Metakteket, Tahdid, Tutti i nomi di Dio, Ultimatum - Die Bombe tickt, Wszystkie imiona Boga, Угроза
Director
Daniel Calparsoro
Cast
Luis Tosar
Luis Tosar
Roberto Enríquez
Roberto Enríquez
Inma Cuesta
Inma Cuesta
Fernando Cayo
Fernando Cayo
Antonio Buíl
Cast and Crew

Film rating

5.4
5.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas

Film Reviews

Weteran Mc 30 June 2024, 00:20
"Угроза" - испанский триллер про обычного трудягу таксиста, который по воле случая оказался возле аэропорта, в котором произошёл сильнейший… Read more…
All names of God - trailer in russian
All names of God Trailer in russian
Stills
