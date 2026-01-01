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Poster of Dreams
7.0
Kinoafisha Films Dreams
7.0

Dreams

, 2013
Dreams
Russia / Drama, Comedy / 18+
Poster of Dreams
7.0

Cast

Den Dyagilev
Anna Ivonina
Juozas Budraitis
Juozas Budraitis
Aleksandr Bashirov
Aleksandr Bashirov
Igor Sklyar
Igor Sklyar
Director Anton Sukharev
Writer Aleksey Platunov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2013
Budget $12,000
Also known as
Drims

Film rating

7.0
Rate 14 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
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