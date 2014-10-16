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Poster of Vampire Sisters 2: Bats in the Belly
5.3
Kinoafisha Films Vampire Sisters 2: Bats in the Belly
5.3

Vampire Sisters 2: Bats in the Belly

, 2014
Die Vampirschwestern 2
Germany / Adventure, Comedy, Drama / 18+
Poster of Vampire Sisters 2: Bats in the Belly
5.3

Synopsis

The vampire sisters are back for their next adventure.

Cast

Marta Martin
Silvania Tepes
Christiane Paul
Christiane Paul
Elvira Tepes
Stipe Erceg
Mihai Tepes
Laura Antonia Roge
Dakaria Tepes
Michael Kessler
Dirk van Kombast
Diana Amft
Krankenschwester Ursula
Georg Friedrich
Georg Friedrich
Xantor
Tim Oliver Schultz
Tim Oliver Schultz
Murdo
Richy Müller
Ali Bin Schick
Jonas Holdenrieder
Jonas Holdenrieder
Ludo Schwarzer
Director Wolfgang Groos
Writer Franziska Gehm, Ursula Gruber
Composer Helmut Zerlett
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2014
Online premiere 17 October 2014
World premiere 16 October 2014
Release date
16 October 2014 Germany 6
Worldwide Gross $5,182,195
Production Claussen Wöbke Putz Filmproduktion, Cobra Film GmbH, Deutsche Columbia Pictures Film Produktion
Also known as
Die Vampirschwestern 2, Vampire Sisters 2: Bats in the Belly, As Irmãs Vampiras 2: O Amor Floresce, Die Vampirschwestern 2 - Fledermäuse im Bauch, Die Vampirschwestern 2 - Fledermäuse im Bauch!, Die Vampirschwestern 2: Fledermäuse im Bauch, Las hermanas vampiro 2, Siostry wampirki 2, Sorelle vampiro 2 - Pipistrelli nello stomaco, Vampierzusjes 2 - Vleermuizen in je buik, Сестрите вампирки 2: Прилепи в корема

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 27 February 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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