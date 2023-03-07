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Poster of People's Gala Concert
5.8
Kinoafisha Films People's Gala Concert
5.8

People's Gala Concert

, 1991
Bolshoi kontsert narodov, ili Dykhanie chein-stoksa
USSR / Documentary / 18+
Poster of People's Gala Concert
5.8

Synopsis

N/A

Cast

Dmitry Sukhanov
Self (assistant to G.M. Malenkov)
Solomon Mikhoels
Self (Solomon Mikhoels)
Solomon Mikhoels
Self (Solomon Mikhoels)
Paul Robeson
Self (speaking in Russian)
Paul Robeson
Self (speaking in Russian)
Venyamin Zuskin
Self
Venyamin Zuskin
Self
Director Semyon Aranovich
Writer Semyon Aranovich, Pavel Finn
Composer Aleksandr Knaifel
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 23 minutes
Production year 1991
World premiere 1 February 1991
Release date
1 February 1991 USSR
Production Lenfilm Studio, ASK
Also known as
Bolshoi kontsert narodov, ili Dykhanie chein-stoksa, People's Gala Concert, Большой концерт народов, или Дыхание чейн-стокса, Bolshoi kontsert narodov

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.7 IMDb
Updated 7 March 2023
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