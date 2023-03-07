Cast
Dmitry Sukhanov
Self (assistant to G.M. Malenkov)
Solomon Mikhoels
Self (Solomon Mikhoels)
Solomon Mikhoels
Self (Solomon Mikhoels)
Paul Robeson
Self (speaking in Russian)
Paul Robeson
Self (speaking in Russian)
Cast and Crew
Composer
Aleksandr Knaifel
Film details
Country
USSR
Runtime
2 hours 23 minutes
Production year
1991
World premiere
1 February 1991
Production
Lenfilm Studio, ASK
Also known as
Bolshoi kontsert narodov, ili Dykhanie chein-stoksa, People's Gala Concert, Большой концерт народов, или Дыхание чейн-стокса, Bolshoi kontsert narodov