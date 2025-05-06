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5.1
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Zhenshchiny Altaya
5.1
Zhenshchiny Altaya
, 2022
Zhenshchiny Altaya
Russia / Documentary / 18+
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5.1
Zhenshchiny Altaya
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Director
Irina Muromtseva
Writer
Irina Muromtseva
Composer
Ekaterina Dar
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
60 minutes
Production year
2022
Worldwide Gross
$8,399
Also known as
Zhenshchiny Altaya, Женщины Алтая
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Film rating
5.1
Rate
12
votes
4.7
IMDb
Place in the rating
Best Russian Films
Updated 6 May 2025
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Zhenshchiny Altaya
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