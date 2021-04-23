Cast
Jayne Eastwood
Irene Cole
Nazneen Contractor
Janice Carmichael
Rainbow Sun Francks
Mouthpiece
Cast and Crew
Director
Brad Turner
Writer
Michael Vickerman
Composer
Andrew Lockington, Michael White
Film details
Country
Canada
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2021
Online premiere
23 April 2021
World premiere
23 April 2021
Release date
|29 July 2021
|South Korea
|
|15
Worldwide Gross
$29,262
Production
Chicken Soup for the Soul Entertainment, High Park Entertainment, Landmark Studio Group
Also known as
Trigger Point, Conspiração Implacável, El silencio de los espías, Điểm Kích Hoạt, El silenci dels espies, Punkt zapalny, Tetikleme Noktası, Средоточие боли, トリガー・ポイント, 一触即发, エージェント・トリガー：2021, 触发点