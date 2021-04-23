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Poster of Trigger Point
5.1
Kinoafisha Films Trigger Point
5.1

Trigger Point

, 2021
Trigger Point
Canada / Action, Detective, Thriller / 18+
Poster of Trigger Point
5.1

Synopsis

Nicolas Shaw is a retired U.S. special operative who becomes part of an elite 'invisible' team that quietly takes out the worst villains around the world.

Cast

Barry Pepper
Barry Pepper
Nicolas Shaw
Colm Feore
Colm Feore
Elias Kane
Carlo Rota
Dwight Logan
Eve Harlow
Eve Harlow
Monica Kane
Laura Vandervoort
Laura Vandervoort
Fiona Snow
Jayne Eastwood
Irene Cole
Nazneen Contractor
Janice Carmichael
Karen Robinson
Karen Robinson
Quentin Lane
Rainbow Sun Francks
Mouthpiece
Greg Bryk
Greg Bryk
Richard Pool
Director Brad Turner
Writer Michael Vickerman
Composer Andrew Lockington, Michael White
Cast and Crew

Film details

Country Canada
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2021
Online premiere 23 April 2021
World premiere 23 April 2021
Release date
29 July 2021 South Korea 15
Worldwide Gross $29,262
Production Chicken Soup for the Soul Entertainment, High Park Entertainment, Landmark Studio Group
Also known as
Trigger Point, Conspiração Implacável, El silencio de los espías, Điểm Kích Hoạt, El silenci dels espies, Punkt zapalny, Tetikleme Noktası, Средоточие боли, トリガー・ポイント, 一触即发, エージェント・トリガー：2021, 触发点

Film rating

5.1
Rate 10 votes
5.1 IMDb
Updated 27 January 2023
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