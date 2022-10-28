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Poster of JerryMaya’s Detective Agency: The Riddle of the Scorpion
5.5
Kinoafisha Films JerryMaya’s Detective Agency: The Riddle of the Scorpion
5.5

JerryMaya’s Detective Agency: The Riddle of the Scorpion

, 2022
LasseMajas detektivbyrå: Skorpionens gåta
Sweden / Adventure, Crime, Family / 18+
Poster of JerryMaya’s Detective Agency: The Riddle of the Scorpion
5.5

Synopsis

As people in Valleby are looking forward to Valleby Day, a thief suddenly strikes and carries out a series of thefts, leaving behind symbols linked to the zodiac and space.

Cast

Christoffer Alehed
Musikant
Hannah Alem-Davidson
Astronom
Elliot Bosvik
Lasse Stand-in
Mirja Burlin
Irina Kovalenko
Carlos Romero Cruz
Ramon Persson
Per Fritzell
Prästen
Henrik Hjelt
Polismästaren
Furat Jari
Nursing assistant
Nils Kendle
Lasse
Björn Kinder
Mannen i blå rock
Director Tina Mackic
Writer Henrik Engström, Mattias Grosin, Martin Widmark, Helena Willis
Composer Lisa Montan
Cast and Crew

Film details

Country Sweden
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2022
Online premiere 13 April 2023
World premiere 28 October 2022
Release date
10 February 2023 Denmark A
2 December 2022 Finland 7
3 February 2023 Poland
28 October 2022 Sweden 7
Worldwide Gross $106,846
Production SF Studios, Film i Väst, Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Also known as
LasseMajas detektivbyrå - Skorpionens gåta, Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica Skorpiona, Lases un Majas detektīvaģentūra. Skorpiona noslēpums, Lasse-Maijan etsivätoimisto: skorpionin arvoitus, LasseMajas Detektivbureau: Skorpionens gåde, LasseMajas detektivbyrå - Skorpionens gåte, Мини-детективы и тайна скорпиона

Film rating

5.5
Rate 10 votes
5.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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