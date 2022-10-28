Cast
Christoffer Alehed
Musikant
Hannah Alem-Davidson
Astronom
Elliot Bosvik
Lasse Stand-in
Mirja Burlin
Irina Kovalenko
Carlos Romero Cruz
Ramon Persson
Henrik Hjelt
Polismästaren
Furat Jari
Nursing assistant
Björn Kinder
Mannen i blå rock
Cast and Crew
Director
Tina Mackic
Writer
Henrik Engström, Mattias Grosin, Martin Widmark, Helena Willis
Composer
Lisa Montan
Film details
Country
Sweden
Runtime
1 hour 23 minutes
Production year
2022
Online premiere
13 April 2023
World premiere
28 October 2022
Release date
|10 February 2023
|Denmark
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|A
|2 December 2022
|Finland
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|7
|3 February 2023
|Poland
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|
|28 October 2022
|Sweden
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|7
Worldwide Gross
$106,846
Production
SF Studios, Film i Väst, Stiftelsen Svenska Filminstitutet
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