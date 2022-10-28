Also known as

LasseMajas detektivbyrå - Skorpionens gåta, Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica Skorpiona, Lases un Majas detektīvaģentūra. Skorpiona noslēpums, Lasse-Maijan etsivätoimisto: skorpionin arvoitus, LasseMajas Detektivbureau: Skorpionens gåde, LasseMajas detektivbyrå - Skorpionens gåte, Мини-детективы и тайна скорпиона

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