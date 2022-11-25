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Poster of Three Day Millionaire
5.9
Three Day Millionaire - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Three Day Millionaire
5.9

Three Day Millionaire

, 2022
Three Day Millionaire
Great Britain / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Three Day Millionaire
5.9
Three Day Millionaire - Dubbed trailer
Three Day Millionaire  Dubbed trailer

Synopsis

A raucous black comedy about a gang of Grimsby Trawler-men who carry out the heist of a lifetime.

Cast

Colm Meaney
Colm Meaney
Jonas Armstrong
Jonas Armstrong
Robbie Gee
Robbie Gee
Wheezy
James Burrows
James Burrows
Curly
Andrew Readman
Lauren Foster
Gilly
Melissa Batchelor
Demi
Sam Glen
Budgie
Michael Kinsey
Codge
Grace Long
Queenie
Johanna Allitt
Marion
Catherine Adams
Budgie's Mum
Director Jack Spring
Writer Giles Alderson, Paul Stephenson
Composer Jeremy James Hunt, Benjamin Lunn
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2022
Online premiere 25 November 2022
World premiere 25 November 2022
Release date
16 March 2023 Russia Парадиз
23 March 2023 Kyrgyzstan 16+
25 November 2022 Sweden 15
Worldwide Gross $54,646
Production Shush Films, Britflicks, Trigger Films
Also known as
Three Day Millionaire, Milionerzy na trzy dni, O Assalto de Nossas Vidas, Миллионер на три дня, 三日百万富翁, 3 Day Millionaire

Film rating

5.9
Rate 19 votes
4.9 IMDb
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Best Comedies 
Updated 24 February 2026

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Three Day Millionaire - Dubbed trailer
Three Day Millionaire Dubbed trailer
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