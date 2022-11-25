Cast
Catherine Adams
Budgie's Mum
Cast and Crew
Writer
Giles Alderson, Paul Stephenson
Composer
Jeremy James Hunt, Benjamin Lunn
Film details
Country
Great Britain
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
2022
Online premiere
25 November 2022
World premiere
25 November 2022
Release date
|16 March 2023
|Russia
| Парадиз
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|23 March 2023
|Kyrgyzstan
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|16+
|25 November 2022
|Sweden
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|15
Worldwide Gross
$54,646
Production
Shush Films, Britflicks, Trigger Films
Also known as
Three Day Millionaire, Milionerzy na trzy dni, O Assalto de Nossas Vidas, Миллионер на три дня, 三日百万富翁, 3 Day Millionaire