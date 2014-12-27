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Poster of Anahit
6.9
Anahit - Trailer
Kinoafisha Films Anahit
6.9

Anahit

, 2014
Anahit
Armenia / Adventure, Animation, Family / 18+
Trailers
Poster of Anahit
6.9
Anahit - Trailer
Anahit  Trailer

Cast

Mkrtich Arzumanyan
Andok
David Babayan
Enver
Nazeni Hovhannisyan
Anahit
Mkrtich Arzumanyan
Andok
Rafael Kotanjyan
Azar
Khoren Levonyan
Vachagan
Sushan Petrosyan
Shushan
Hrant Tokhatyan
Hrant Tokhatyan
Serob
Vardan Zadoyan
Zangi, Petros
Director David Sahakyants, Lyulya Sahakyants
Writer David Sahakyants, Hayk Sahakyants, Lyulya Sahakyants, Naira Sahakyants, Nane Sahakyants
Composer Armen Martirosyan
Cast and Crew

Animated film details

Country Armenia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2014
World premiere 27 December 2014
Release date
15 December 2022 Russia Белые ночи
27 December 2014 Armenia
Budget $900,000
Worldwide Gross $17,442
Production Sahakyants Production, Sharm Holding
Also known as
Anahit, Анаит, Храбрая принцесса

Cartoon rating

6.9
Rate 12 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 24 February 2026

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Anahit - Trailer
Anahit Trailer
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