Cast
Vardan Zadoyan
Zangi, Petros
Cast and Crew
Director
David Sahakyants, Lyulya Sahakyants
Writer
David Sahakyants, Hayk Sahakyants, Lyulya Sahakyants, Naira Sahakyants, Nane Sahakyants
Composer
Armen Martirosyan
Animated film details
Country
Armenia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2014
World premiere
27 December 2014
Release date
|15 December 2022
|Russia
| Белые ночи
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|27 December 2014
|Armenia
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Budget
$900,000
Worldwide Gross
$17,442
Production
Sahakyants Production, Sharm Holding
Also known as
Anahit, Анаит, Храбрая принцесса