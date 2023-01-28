Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of 80 for Brady
5.6
80 for Brady - Trailer
Kinoafisha Films 80 for Brady
5.6

80 for Brady

, 2022
80 for Brady
USA / Comedy, Drama, Sport / 18+
Trailers
Poster of 80 for Brady
5.6
80 for Brady - Trailer
80 for Brady  Trailer

Synopsis

Inspired by the true story of four best friends living life to the fullest when they take a wild trip to the 2017 Super Bowl LI to see their hero Tom Brady play.

Cast

Lily Tomlin
Lily Tomlin
Lou
Jane Fonda
Jane Fonda
Trish
Rita Moreno
Rita Moreno
Maura
Sally Field
Sally Field
Betty
Glynn Turman
Glynn Turman
Bob Balaban
Bob Balaban
Ron Funches
Ron Funches
Jimmy O. Yang
Jimmy O. Yang
Sara Gilbert
Sara Gilbert
Harry Hamlin
Dan
Tom Brady
Tom Brady
Tom Brady
Billy Porter
Gugu
Director Kyle Marvin
Writer Michael Angelo Covino, Emily Halpern, Sarah Haskins
Composer John Debney
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2022
Online premiere 7 March 2023
World premiere 28 January 2023
Release date
27 April 2023 Australia M
3 February 2023 Canada
3 February 2023 Denmark 11
22 February 2023 France
20 April 2023 Germany
24 March 2023 Great Britain
3 February 2023 Mexico B-15
3 February 2023 Romania 15
3 February 2023 USA
MPAA PG-13
Budget $28,000,000
Worldwide Gross $40,480,875
Production Paramount Pictures, Fifth Season, Tempesta Films
Also known as
80 for Brady, 80 for Brady: Quatro Amigas e uma Paixão, 80 for Brady: エイティ・フォー・ブレイディ, 80 pour Brady, 80 voglia di Brady, 80 для Брэди, 80 за Брейди, 80奔赴布萊迪, Brady, Brady's Ladies, Drukkernénik, La última yarda, Locas por Brady, Maç Yolunda, Osiemdziesiątki dla Brady'ego, Sexy Aos 80, Tom Brady à tout prix, Нам за 80, ми за Брейді, Hội U80 hâm mộ Brady, 80 for Brady: Tom Brady à tout prix, 80 포 브래디, בנות 80 מעריצות את טום בריידי

Film rating

5.6
Rate 14 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 20 February 2026

Film Trailers

All trailers
80 for Brady - Trailer
80 for Brady Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack 80 for Brady
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
Parallel Tales
Parallel Tales
2026, France / Belgium / Italy / USA / Saudi Arabia, Crime, Drama, Detective
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more