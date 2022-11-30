Film details
Country
South Korea
Runtime
2 hours 5 minutes
Production year
2022
Online premiere
6 December 2022
World premiere
30 November 2022
Release date
|30 November 2022
|Canada
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|30 November 2022
|Germany
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|30 November 2022
|Great Britain
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|30 November 2022
|Kazakhstan
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|12+
|30 November 2022
|Latvia
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|N12
|30 November 2022
|Lithuania
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|N13
|30 November 2022
|South Korea
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|ALL
|30 November 2022
|Uzbekistan
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|12+
Worldwide Gross
$1,896,864
Production
SM Entertainment
Also known as
NCT Dream The Movie: In A DREAM, NCT Dream Filmul: Într-un vis, NCT Dream: The Movie - In a DREAM