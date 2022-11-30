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Poster of NCT Dream The Movie: In A DREAM
9.3
Kinoafisha Films NCT Dream The Movie: In A DREAM
9.3

NCT Dream The Movie: In A DREAM

, 2022
NCT Dream The Movie: In A DREAM
South Korea / Concert / 18+
Poster of NCT Dream The Movie: In A DREAM
9.3

Cast

NCT Dream
Zhong Chenle
Haechan
Na Jaemin
Lee Jeno
Park Jisung
Mark Lee
Huang Renjun
Director Margo Yeji Lee
Cast and Crew

Film details

Country South Korea
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2022
Online premiere 6 December 2022
World premiere 30 November 2022
Release date
30 November 2022 Canada
30 November 2022 Germany
30 November 2022 Great Britain
30 November 2022 Kazakhstan 12+
30 November 2022 Latvia N12
30 November 2022 Lithuania N13
30 November 2022 South Korea ALL
30 November 2022 Uzbekistan 12+
Worldwide Gross $1,896,864
Production SM Entertainment
Also known as
NCT Dream The Movie: In A DREAM, NCT Dream Filmul: Într-un vis, NCT Dream: The Movie - In a DREAM

Film rating

9.3
Rate 13 votes
8.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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