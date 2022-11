NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM, 2022

NCT DREAM представляют свой первый фильм NCT DREAM THE MOVIE: In A DREAM в кинотеатрах по всему миру. В совершенно новом фильме показаны энергичные выступления семи участников во время их второго сольного концерта «NCT DREAM TOUR «THE DREAM SHOW2: In A DREAM» на легендарном Олимпийском стадионе, самом большом стадионе в Южной Корее и в месте мечты о время мечты. площадка для музыкальных исполнителей. Это событие, которое нельзя пропустить, включает в себя закулисные съемки, эксклюзивные закулисные интервью и взгляд на будущее, которое участники представляют себе вне сцены!