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NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM
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NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM, 2022

2022 / Корея
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О фильме

NCT DREAM представляют свой первый фильм NCT DREAM THE MOVIE: In A DREAM в кинотеатрах по всему миру. В совершенно новом фильме показаны энергичные выступления семи участников во время их второго сольного концерта «NCT DREAM TOUR «THE DREAM SHOW2: In A DREAM» на легендарном Олимпийском стадионе, самом большом стадионе в Южной Корее и в месте мечты о время мечты. площадка для музыкальных исполнителей. Это событие, которое нельзя пропустить, включает в себя закулисные съемки, эксклюзивные закулисные интервью и взгляд на будущее, которое участники представляют себе вне сцены!

Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 30 ноября 2022
Постер фильма NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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В эфире
В эфире
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