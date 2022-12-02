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Poster of Savage Salvation
4.9
Savage Salvation - Trailer
Kinoafisha Films Savage Salvation
4.9

Savage Salvation

, 2022
Savage Salvation
USA / Action, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Savage Salvation
4.9
Savage Salvation - Trailer
Savage Salvation  Trailer

Cast

Robert De Niro
Robert De Niro
Sheriff Church
Willa Fitzgerald
Willa Fitzgerald
Ruby Red
Jack Huston
Jack Huston
Shelby John
Dale Dickey
Dale Dickey
Jack Huston
Jack Huston
Shelby John
John Malkovich
John Malkovich
Peter
Meadow Williams
Meadow Williams
Detective Zeppelin
Quavo
Coyote
Swen Temmel
Elvis Kincaid
Winter Ave Zoli
Darlene
Jonathan Orsini
Jonathan Orsini
Skeeter
Clay Wilcox
Darius
Director Randall Emmett
Writer Chris Sivertson, Adam Taylor Barker
Composer Philip Klein
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2022
Online premiere 2 December 2022
World premiere 2 December 2022
Release date
22 February 2024 Israel
2 December 2022 Portugal M/16
26 January 2023 South Korea
13 January 2023 Spain
9 March 2023 UAE 18TC
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $225,654
Production The Avenue Entertainment, R.U. Robot, Convergence Entertainment Group
Also known as
Savage Salvation, Cesta pomsty, El río de la ira, Wash Me in the River, Batismo de Sangue, Divja odrešitev, El riu de la ira, Ha'Nokkem, Intervenţie brutală, Justiça Selvagem, Lavé par le sang, Megváltó lövés, Metsik õiglus, Odkupienie, Ölümcül İhanet, Pfad der Vergeltung, Savage Justice, Surovo spasenje, Vengeance sauvage, Σκοτεινά μονοπάτια, Гнев во спасение, Дивље спасење/Divlje spasenje, ワイルド・リベンジ, 河水冲洗我, 野性救赎, 湍流清洗, رستگاری بی رحمانه, 野蛮的救赎

Film rating

4.9
Rate 10 votes
4.9 IMDb
Updated 24 February 2026

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Savage Salvation - Trailer
Savage Salvation Trailer
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