Also known as

Savage Salvation, Cesta pomsty, El río de la ira, Wash Me in the River, Batismo de Sangue, Divja odrešitev, El riu de la ira, Ha'Nokkem, Intervenţie brutală, Justiça Selvagem, Lavé par le sang, Megváltó lövés, Metsik õiglus, Odkupienie, Ölümcül İhanet, Pfad der Vergeltung, Savage Justice, Surovo spasenje, Vengeance sauvage, Σκοτεινά μονοπάτια, Гнев во спасение, Дивље спасење/Divlje spasenje, ワイルド・リベンジ, 河水冲洗我, 野性救赎, 湍流清洗, رستگاری بی رحمانه, 野蛮的救赎

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