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Poster of Eraser: Reborn
4.6
Kinoafisha Films Eraser: Reborn
4.6

Eraser: Reborn

, 2022
Eraser: Reborn
USA / Action, Crime, Thriller / 18+
Poster of Eraser: Reborn
4.6

Cast

Dominic Sherwood
Dominic Sherwood
Mason Pollard
Jacky Lai
Rina Kimura
Eddie Ramos
Sugar Jax
Kai Luke Brummer
Deputy Oltcheck
McKinley Belcher III
McKinley Belcher III
Paul Whitlock
Nathan Castle
Marco Sari
Thembekile Komani
Zama
Soyama Mbashe
Felicia Galloway
Clayton Evertson
Kosta Kimura
Gavin Gomes
Von Strode
Director John Pogue
Writer Tony Puryear, Walon Green, Michael S. Chernuchin, Michael D. Weiss
Composer Mark Kilian
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2022
Online premiere 12 March 2022
World premiere 12 March 2022
Release date
7 June 2022 Denmark 15
31 March 2022 Germany 16
31 March 2022 Portugal M/18
31 March 2022 Romania 18
MPAA R
Production Roserock Films, Film Afrika Entertainment, Warner Bros. Home Entertainment
Also known as
Eraser: Reborn, Eraser: O Renascimento, Eraser: Renacer, Eraser: Renașterea, L'effaceur : renaissance, L'effaceur: Renaissance, Queima de Arquivo: Regenerado, Végképp eltörölni: Újjászületés, Стиратель: Возрождение, Стирач: Відродження, 魔鬼毀滅者: 重生, 魔鬼毀滅者：重生, מחיקה היוולדות מחדש, อีเรเซอร์: รีบอร์น, 蒸发密令：重生, Eraser - Reborn, Eraser 2: Reborn

Film rating

4.6
Rate 10 votes
4.6 IMDb
Updated 26 August 2024
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