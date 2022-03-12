Cast
Kai Luke Brummer
Deputy Oltcheck
Soyama Mbashe
Felicia Galloway
Cast and Crew
Director
John Pogue
Writer
Tony Puryear, Walon Green, Michael S. Chernuchin, Michael D. Weiss
Composer
Mark Kilian
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
2022
Online premiere
12 March 2022
World premiere
12 March 2022
Release date
|7 June 2022
|Denmark
|
|15
|31 March 2022
|Germany
|
|16
|31 March 2022
|Portugal
|
|M/18
|31 March 2022
|Romania
|
|18
MPAA
R
Production
Roserock Films, Film Afrika Entertainment, Warner Bros. Home Entertainment
Also known as
Eraser: Reborn, Eraser: O Renascimento, Eraser: Renacer, Eraser: Renașterea, L'effaceur : renaissance, L'effaceur: Renaissance, Queima de Arquivo: Regenerado, Végképp eltörölni: Újjászületés, Стиратель: Возрождение, Стирач: Відродження, 魔鬼毀滅者: 重生, 魔鬼毀滅者：重生, מחיקה היוולדות מחדש, อีเรเซอร์: รีบอร์น, 蒸发密令：重生, Eraser - Reborn, Eraser 2: Reborn