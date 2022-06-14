Cast
Heather Haynes
Heather Haynes
Cast and Crew
Director
Edward Buckles Jr.
Writer
Edward Buckles Jr., Luther Clement Lam, Audrey Rosenberg
Composer
Osei Essed
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 19 minutes
Production year
2022
Online premiere
24 August 2022
World premiere
14 June 2022
MPAA
R
Production
Creative Control, HBO Documentary Films, House of the Young Entertainment
Also known as
Katrina Babies, Los niños de Katrina, Dzieci Katriny, Hijos del Katrina, Os Filhos do Katrina, Viața tinerilor după Katrina, 카트리나 베이비스