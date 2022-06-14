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Poster of Katrina Babies
8.1
Kinoafisha Films Katrina Babies
8.1

Katrina Babies

, 2022
Katrina Babies
USA / Documentary / 18+
Poster of Katrina Babies
8.1

Cast

Calvin Baxter
Arnould Burks
Damaris Calliet
Cierra Chenier
Quintina Thomas Green
Heather Haynes
Heather Haynes
Ray Nagin
Self
Miesha Williams
Mike Myers
Mike Myers
Self
Mike Myers
Mike Myers
Self
Director Edward Buckles Jr.
Writer Edward Buckles Jr., Luther Clement Lam, Audrey Rosenberg
Composer Osei Essed
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 2022
Online premiere 24 August 2022
World premiere 14 June 2022
MPAA R
Production Creative Control, HBO Documentary Films, House of the Young Entertainment
Also known as
Katrina Babies, Los niños de Katrina, Dzieci Katriny, Hijos del Katrina, Os Filhos do Katrina, Viața tinerilor după Katrina, 카트리나 베이비스

Film rating

8.1
Rate 11 votes
7.3 IMDb
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