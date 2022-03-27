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Poster of We Met in Virtual Reality
5.9
Kinoafisha Films We Met in Virtual Reality
5.9

We Met in Virtual Reality

, 2022
We Met in Virtual Reality
Great Britain / Documentary / 18+
Poster of We Met in Virtual Reality
5.9

Cast

Dust Bunny
Self
DragonHeart
Self
DylanP
Self
IsYourBoi
Self
Jenny
Self
Kevin
Self
MooseStash
Self
Scout
Self
Toaster
Self
Damian Zbozen
Internet Dater
Director Joe Hunting
Writer Joe Hunting
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2022
Online premiere 27 March 2022
World premiere 27 March 2022
MPAA R
Production Painted Clouds
Also known as
We Met in Virtual Reality, Me kohtusime virtuaalreaalsuses, Ne-am întâlnit în realitatea virtuală, Nos Conhecemos na Realidade Virtual, Nos conocimos en realidad virtual, Potkali se ve VR, Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości, Známe se z virtuální reality, Мы встретились в виртуальной реальности, 위 멧 인 버추얼 리얼리티

Film rating

5.9
Rate 10 votes
6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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