Cast
Benevsha Devletkhanova
Lena
Arsen Khiramagomedov
Timur
Magomed Abulnadirov
Beleg
Nariman Aliyev
Ded Dembeler
Magomed Bagomidov
Veterinar
Artur Dzhakhbarov
Timofey
Cast and Crew
Writer
Anna Veylert
Composer
Aleksey Chintsov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2022
Online premiere
24 November 2022
World premiere
8 September 2022
Budget
77,000,000 RUR
Worldwide Gross
$46,921
Production
VGIK - Debut
Also known as
Priklyucheniya malenkogo Bakhi, Приключения маленького Бахи