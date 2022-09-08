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Poster of Priklyucheniya malenkogo Bakhi
5.6
Priklyucheniya malenkogo Bakhi - Trailer
Kinoafisha Films Priklyucheniya malenkogo Bakhi
5.6

Priklyucheniya malenkogo Bakhi

, 2022
Priklyucheniya malenkogo Bakhi
Russia / Comedy, Family / 18+
Trailers
Poster of Priklyucheniya malenkogo Bakhi
5.6
Priklyucheniya malenkogo Bakhi - Trailer
Priklyucheniya malenkogo Bakhi  Trailer

Cast

Amir Magomedov
Zenab Gamzatova
Babushka
Zaur Aliyev
Ulukbek
Benevsha Devletkhanova
Lena
Arsen Khiramagomedov
Timur
Patimat Abasova
Buyanta
Magomed Abulnadirov
Beleg
Nariman Aliyev
Ded Dembeler
Magomed Bagomidov
Veterinar
Artur Dzhakhbarov
Timofey
Nurbagand Idrisov
Shaman
Director Aleksandr Galibin
Writer Anna Veylert
Composer Aleksey Chintsov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2022
Online premiere 24 November 2022
World premiere 8 September 2022
Release date
27 October 2022 Russia Самокат
Budget 77,000,000 RUR
Worldwide Gross $46,921
Production VGIK - Debut
Also known as
Priklyucheniya malenkogo Bakhi, Приключения маленького Бахи

Film rating

5.6
Rate 15 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 24 February 2026

Film Trailers

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Priklyucheniya malenkogo Bakhi - Trailer
Priklyucheniya malenkogo Bakhi Trailer
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