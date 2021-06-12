Mission: Joy - Finding Happiness in Troubled Times
Mission: Joy - Finding Happiness in Troubled Times18+
Напомним о выходе в прокат
CountryUSA
Runtime1 hour 30 minutes
Production year2021
Online premiere15 May 2022
World premiere12 June 2021
Release date
27 July 2022
Germany
0
ProductionThe Joy Film, Oceanic Preservation Society, Artemis Rising Foundation
Also known as
Mission: Joy - Finding Happiness in Troubled Times, Eesmärk leida rõõmu raskel ajal, Misja: szczęście, Mission: Joy - Zuversicht & Freude in bewegten Zeiten, Poslání: Radost - Hledání štěstí v neklidných časech, Αποστολή: Χαρά - Βρίσκοντας την ευτυχία σε ταραγμένους καιρούς, ミッション・ジョイ ～困難な時に幸せを見出す方法～, 喜悅：達賴喇嘛遇見屠圖主教