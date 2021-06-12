Menu
Kinoafisha Films Mission: Joy - Finding Happiness in Troubled Times

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2021
Online premiere 15 May 2022
World premiere 12 June 2021
27 July 2022 Germany 0
Production The Joy Film, Oceanic Preservation Society, Artemis Rising Foundation
Mission: Joy - Finding Happiness in Troubled Times, Eesmärk leida rõõmu raskel ajal, Misja: szczęście, Mission: Joy - Zuversicht & Freude in bewegten Zeiten, Poslání: Radost - Hledání štěstí v neklidných časech, Αποστολή: Χαρά - Βρίσκοντας την ευτυχία σε ταραγμένους καιρούς, ミッション・ジョイ ～困難な時に幸せを見出す方法～, 喜悅：達賴喇嘛遇見屠圖主教
Director
Louie Psihoyos
Cast
Dalai Lama
Desmond Tutu
Doug Abrams
Thupten Jinpa
Mpho Tutu van Furth
Film rating

8.1
Rate 15 votes
8 IMDb
