Also known as

Lille Allan - den menneskelige antenne, Olocoons: Alan, Britney y la Nave Espacial, The Little Alien, Alan Litli, Allan és az idegen - Zűr az űrből, El incidente alienígena del pequeño Alan, Extra : Allan, Britney & le Vaisseau spatial, Kosmiczna przygoda Allana, Küçük Allen ve Galaksi Yolcusu, L'incident alienígena del petit Alan, Lille Allan - Den mänsklige antennen, Little Allan - The Human Antenna, Little Allan - Un'amicizia spaziale, Missão Antena: Uma Aventura Intergaláctica, Väike Allan inimantenn, Η μικρή εξωγήινη, Гостья из космоса, Інопланетянка, Extra : Allan, Britney et le vaisseau spatial, Kleine All - De Menselijke Antenne, Mali Alan, Missão Antena - Uma Aventura Intergaláctica

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