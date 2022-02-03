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Poster of The Little Alien
6.8
The Little Alien - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Little Alien
6.8

The Little Alien

, 2022
Lille Allan - den menneskelige antenne
Denmark / Animation, Family / 18+
Trailers
Poster of The Little Alien
6.8
The Little Alien - Dubbed trailer
The Little Alien  Dubbed trailer

Synopsis

It tells the story of Allan, who moves with his father to an apartment block on Amager after his parents get divorced.

Cast

Jesper Christensen
Jesper Christensen
Helge
Anders W. Berthelsen
Anders W. Berthelsen
Allans far
Nicolaj Kopernikus
Bjarne
Sofie Torp
Majken
Bodil Jørgensen
Frk. Pind
Peter Frödin
Den private samler
Peter Frödin
Den private samler
Mary Murray
Ruth
Louis Næss-Schmidt
Allan
Sara Fanta Traore
Sara Fanta Traore
Allans mor
Director Amalie Næsby Fick
Writer Amalie Næsby Fick, Peter Frödin, Line Knutzon, Thomas Porsager
Composer Andreas Arenholt Bindslev
Cast and Crew

Animated film details

Country Denmark
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2022
Online premiere 7 February 2023
World premiere 3 February 2022
Release date
25 August 2022 Russia Arna Media
12 May 2023 Andorra
9 November 2023 Brazil L
23 January 2025 Croatia o.A.
3 February 2022 Denmark 7
19 October 2022 France
17 August 2023 Greece
25 August 2022 Kazakhstan 6+
25 August 2022 Kyrgyzstan
26 May 2023 Latvia U
26 May 2023 Lithuania
23 January 2025 Montenegro o.A.
19 May 2023 Romania o.A.
23 January 2025 Serbia o.A.
1 March 2023 South Korea All
12 May 2023 Spain
5 August 2022 Sweden
9 February 2023 UAE 18TC
25 August 2022 Ukraine
Worldwide Gross $1,133,045
Production Nordisk Film, Pop Up Production, Wil Film
Also known as
Lille Allan - den menneskelige antenne, Olocoons: Alan, Britney y la Nave Espacial, The Little Alien, Alan Litli, Allan és az idegen - Zűr az űrből, El incidente alienígena del pequeño Alan, Extra : Allan, Britney & le Vaisseau spatial, Kosmiczna przygoda Allana, Küçük Allen ve Galaksi Yolcusu, L'incident alienígena del petit Alan, Lille Allan - Den mänsklige antennen, Little Allan - The Human Antenna, Little Allan - Un'amicizia spaziale, Missão Antena: Uma Aventura Intergaláctica, Väike Allan inimantenn, Η μικρή εξωγήινη, Гостья из космоса, Інопланетянка, Extra : Allan, Britney et le vaisseau spatial, Kleine All - De Menselijke Antenne, Mali Alan, Missão Antena - Uma Aventura Intergaláctica

Cartoon rating

6.8
Rate 17 votes
5.4 IMDb
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Best Animated Films 
Updated 17 January 2025

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