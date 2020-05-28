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Poster of Legacy
4.2
Kinoafisha Films Legacy
4.2

Legacy

, 2020
Legacy
USA / Action, Drama, Thriller / 18+
Poster of Legacy
4.2

Cast

Luke Goss
Agent Gray
Louis Mandylor
Louis Mandylor
Frank
Elya Baskin
Elya Baskin
Boranovic
Roberto «Sanz» Sanchez
Z
Marshal Hilton
Sheriff Ellis
Rhino Michaels
Security
Joseph Lee Michael
Props Provider
Joseph Lee Michael
Props Provider
Audrey De León
Sarah
Mark Krenik
Props Provider
Mark Krenik
Props Provider
Ian Sharp
Butler
Director R. Ellis Frazier
Writer Robert Orr
Composer Chris Bezold
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2020
Online premiere 28 May 2020
World premiere 28 May 2020
Production Premiere Entertainment Group, Badhouse Studios Mexico, Sharp House
Also known as
Legacy, Legacy: Tödliche Jagd, Meros, O Legado, Przekleństwo krwi, Vereneedus, Наследие, Наследство, スパイ・ハンター, Legacy - Tödliche Jagd

Film rating

4.2
Rate 10 votes
4.3 IMDb
Updated 1 August 2026
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