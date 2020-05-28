Cast
Marshal Hilton
Sheriff Ellis
Joseph Lee Michael
Props Provider
Joseph Lee Michael
Props Provider
Mark Krenik
Props Provider
Mark Krenik
Props Provider
Cast and Crew
Director
R. Ellis Frazier
Writer
Robert Orr
Composer
Chris Bezold
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 38 minutes
Production year
2020
Online premiere
28 May 2020
World premiere
28 May 2020
Production
Premiere Entertainment Group, Badhouse Studios Mexico, Sharp House
Also known as
Legacy, Legacy: Tödliche Jagd, Meros, O Legado, Przekleństwo krwi, Vereneedus, Наследие, Наследство, スパイ・ハンター, Legacy - Tödliche Jagd