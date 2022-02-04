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Poster of Through My Window
6.7
Through My Window - Trailer
Kinoafisha Films Through My Window
6.7

Through My Window

, 2022
A través de mi ventana
Spain / Comedy, Drama, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Through My Window
6.7
Through My Window - Trailer
Through My Window  Trailer

Cast

Pilar Castro
Tere
Emilia Lazo
Claudia
Marià Casals
Guillermo Lasheras
Yoshi
Lucía de la Puerta
Natalia Azahara
Daniela
Julio Peña
Ares Hidalgo
Eric Masip
Artemis Hidalgo
Hugo Arbues
Apolo Hidalgo
Clara Galle
Clara Galle
Raquel
Abel Folk
Juan Hidalgo
Rachel Lascar
Rachel Lascar
Sofía Hidalgo
Director Marçal Forés, Marçal Forés
Writer Ariana Godoy, Eduard Sola
Composer Andreas Gutuen Aaser
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2022
Online premiere 4 February 2022
World premiere 4 February 2022
Production Netflix, Nostromo Pictures
Also known as
A través de mi ventana, Through My Window, À travers ma fenêtre, Из моего окна, Through my Window - Ich sehe nur dich, De la fereastra mea, Gennem mit vindue, Genom mitt fönster, Kroz moj prozor, スルー・マイ・ウィンドウ, Através da Minha Janela, Az ablakomon át, Da Minha Janela, Dalla mia finestra, Gjennom vinduet mitt, Ich sehe nur dich, Ikkunani takana, Láska přes okno, Penceremden, Przez moje okno, Qua Ô Cửa Sổ, Μέσα απ' το παράθυρο, Крізь моє вікно, Кроз мој прозор, عبر نافذتي, मेरी खिड़की से, 스루 마이 윈도, 心动隔扇窗, 心動隔扇窗, 我在窗前戀上你, 隔窗恋爱, A través: 1 - de mi ventana, 我在窗前恋上你

Film rating

6.7
Rate 20 votes
5.5 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  2527 In the Comedy genre  637 In the Drama genre  1055 In the Romantic genre  298 In films of Spain  39 In films of 2022  80
Updated 5 February 2022

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Through My Window - Trailer
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