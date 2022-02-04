A través de mi ventana, Through My Window, À travers ma fenêtre, Из моего окна, Through my Window - Ich sehe nur dich, De la fereastra mea, Gennem mit vindue, Genom mitt fönster, Kroz moj prozor, スルー・マイ・ウィンドウ, Através da Minha Janela, Az ablakomon át, Da Minha Janela, Dalla mia finestra, Gjennom vinduet mitt, Ich sehe nur dich, Ikkunani takana, Láska přes okno, Penceremden, Przez moje okno, Qua Ô Cửa Sổ, Μέσα απ' το παράθυρο, Крізь моє вікно, Кроз мој прозор, عبر نافذتي, मेरी खिड़की से, 스루 마이 윈도, 心动隔扇窗, 心動隔扇窗, 我在窗前戀上你, 隔窗恋爱, A través: 1 - de mi ventana, 我在窗前恋上你