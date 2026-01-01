Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Haunting
Poster of The Haunting
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7.4
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Haunting

The Haunting

The Haunting 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 1963
World premiere 21 August 1963
Release date
25 August 1963 Brazil
3 January 1964 Germany
1 January 1964 Great Britain
31 October 1963 Italy
31 July 1964 Portugal M/16
21 August 1963 Spain 12
22 August 1963 USA
MPAA G
Budget $1,400,000
Worldwide Gross $847
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Argyle Enterprises
Also known as
The Haunting, La casa embrujada, Bis das Blut gefriert, La Maison du Diable, La mansión de los espectros, La mansión encantada, A Casa Maldita, A ház hideg szíve, Casa Băntuită, Desafio do Além, Det spökar på Hill House, Det spøker på Hill House, En natt i fasornas hus, Gli invasati, Het Duivelshuis, La caa embrujada, La casa encantada, Nawiedzony dom, Ngôi Nhà Ám Ảnh, O stoiheiomenos pyrgos, Šmėklos, Spøgeriet på Hill House, Strašení, Strašenie, Tatari, The Haunting of Hill House, Until the Blood Freezes, Vor Schreck gebannt, Yö kauhujen talossa, Ο στοιχειωμένος πύργος, Будинок з привидами, Опседнутост, Поседнуће, Призрак дома на холме, हॉन्टिंग, たたり（1963）, 邪屋
Director
Robert Wise
Robert Wise
Cast
Julie Harris
Claire Bloom
Richard Johnson
Russ Tamblyn
Russ Tamblyn
Cast and Crew
Similar films for The Haunting
The Haunting 4.7
The Haunting (1999)
The Changeling 7.1
The Changeling (1980)
Carnival of Souls 7.1
Carnival of Souls (1962)
House on Haunted Hill 6.8
House on Haunted Hill (1959)
Invasion of the Body Snatchers 7.7
Invasion of the Body Snatchers (1955)
Bride of Frankenstein 8.1
Bride of Frankenstein (1935)
The Andromeda Strain 7.2
The Andromeda Strain (1971)

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Mrs. Dudley [Eleanor has just been shown her room after she arrives] I can't keep the rooms the way I'd like, but there's no one else they could get that would help me.
Eleanor Lance How very nice.
Mrs. Dudley I set dinner on the dining room sideboard at 6. I clear up in the morning. I have breakfast for you at 9. I don't wait on people. I don't stay after I set out the dinner, not after it begins to get dark. I leave before the dark.
Eleanor Lance Your husband?
Mrs. Dudley We live over in town, miles away.
Eleanor Lance Yes.
Mrs. Dudley So there won't be anyone around if you need help.
Eleanor Lance I understand.
Mrs. Dudley We couldn't hear you. In the night.
Eleanor Lance Do you have any idea when Dr. Markway...
Mrs. Dudley [cuts her off] No one could. No one lives any nearer than town. No one will come any nearer than that.
Eleanor Lance I know.
Mrs. Dudley In the night. In the dark.
[Mrs. Dudley grins and leaves]
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more