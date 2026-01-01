Mrs. Dudley [Eleanor has just been shown her room after she arrives] I can't keep the rooms the way I'd like, but there's no one else they could get that would help me.

Eleanor Lance How very nice.

Mrs. Dudley I set dinner on the dining room sideboard at 6. I clear up in the morning. I have breakfast for you at 9. I don't wait on people. I don't stay after I set out the dinner, not after it begins to get dark. I leave before the dark.

Eleanor Lance Your husband?

Mrs. Dudley We live over in town, miles away.

Eleanor Lance Yes.

Mrs. Dudley So there won't be anyone around if you need help.

Eleanor Lance I understand.

Mrs. Dudley We couldn't hear you. In the night.

Eleanor Lance Do you have any idea when Dr. Markway...

Mrs. Dudley [cuts her off] No one could. No one lives any nearer than town. No one will come any nearer than that.

Eleanor Lance I know.

Mrs. Dudley In the night. In the dark.