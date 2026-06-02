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Poster of Belyie gory
7.3
Kinoafisha Films Belyie gory
7.3

Belyie gory

, 1964
Belyie gory
USSR / Drama / 18+
Poster of Belyie gory
7.3

Cast

Baken Kydykeyeva
Muratbek Ryskulov
Bolot Beishenaliev
Bolot Beishenaliev
Shaarbek Kobaganov
A. Abayeva
Vyacheslav Zharikov
Kaliycha Rysmendiyeva
Sovetbek Dzhumadylov
A. Aytaliev
Rudolf Pankov
Director Melis Ubukeyev
Writer Nikolai Rozhkov, Melis Ubukeyev
Composer Valentin Konchakov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 3 minutes
Production year 1964
World premiere 17 December 1964
Release date
2 June 2026 Kyrgyzstan 12+
17 December 1964 USSR
Production Kirghizfilm
Also known as
Belyie gory, White Mountains, Białe góry, Hard Passage, Taygak kechyy, Trudnaya pereprava, Белые горы, Трудная переправа

Film rating

7.3
Rate 15 votes
7.3 IMDb
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