Cast
Britt Allen
Sally Leonard
Luke Wyckoff
Jimmy Miller
Alayna Bernard
Young Joey
Ashtyn Barlow Nguyen
Park Patron
Madison Green
High School Student
Sabreena Iman
Detective Zamora
Cast and Crew
Writer
Nick Pollack, Jerome Reygner-Kalfon, Sebastien Semon
Composer
Brad Dale
Film details
Country
France
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
2021
Online premiere
9 August 2021
World premiere
27 July 2021
Release date
|3 February 2022
|Russia
| Кинологистика
|6+
|4 May 2023
|Czechia
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|3 February 2022
|Kazakhstan
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|6+
|27 July 2021
|USA
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|G
MPAA
G
Worldwide Gross
$26,580
Production
ACE Entertainment, ARI Studios, Ace Entertainment Films
Also known as
Joey and Ella, Joey & Ella, Joey & Ella - Un'amicizia straordinaria, Joey ve Ella, Joey, A Canguru Falante, Джої та Елла, Джоуи и Ела, Джоўі і Эла, Прыгучая братва, Joey & Ella: A Kangaroo Tail