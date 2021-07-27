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Poster of Joey and Ella
5.1
Joey and Ella - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Joey and Ella
5.1

Joey and Ella

, 2021
Joey and Ella
France / Family / 18+
Trailers
Poster of Joey and Ella
5.1
Joey and Ella - Dubbed trailer
Joey and Ella  Dubbed trailer

Cast

Ashton Leigh
Jackie
Brooks Ryan
Adam
Britt Allen
Sally Leonard
Skip Schwink
Skip Schwink
Angry Pedestrian
Jennifer Michele
Ella
Diane Box Worman
Miss millington
Luke Wyckoff
Jimmy Miller
Alayna Bernard
Young Joey
Angela Tran
Joey
Ashtyn Barlow Nguyen
Park Patron
Madison Green
High School Student
Sabreena Iman
Detective Zamora
Director Stephen Shimek
Writer Nick Pollack, Jerome Reygner-Kalfon, Sebastien Semon
Composer Brad Dale
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2021
Online premiere 9 August 2021
World premiere 27 July 2021
Release date
3 February 2022 Russia Кинологистика 6+
4 May 2023 Czechia
3 February 2022 Kazakhstan 6+
27 July 2021 USA G
MPAA G
Worldwide Gross $26,580
Production ACE Entertainment, ARI Studios, Ace Entertainment Films
Also known as
Joey and Ella, Joey & Ella, Joey & Ella - Un'amicizia straordinaria, Joey ve Ella, Joey, A Canguru Falante, Джої та Елла, Джоуи и Ела, Джоўі і Эла, Прыгучая братва, Joey & Ella: A Kangaroo Tail

Film rating

5.1
Rate 12 votes
4.8 IMDb
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Joey and Ella - Dubbed trailer
Joey and Ella Dubbed trailer
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