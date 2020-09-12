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Poster of The Rossellinis
6.6
Kinoafisha Films The Rossellinis
6.6

The Rossellinis

, 2020
The Rossellinis
Italy, Latvia / Biography, Documentary, History / 18+
Poster of The Rossellinis
6.6

Cast

Alessandro Rossellini
Self and narrator
Marcella De Marchis
Self
Isabella Rossellini
Isabella Rossellini
Self
Renzo Rossellini
Self
Roberto Rossellini
Roberto Rossellini
Self
Anna Magnani
Self
Ingrid Bergman
Ingrid Bergman
Self
Lars Schmidt
Self
Isotta Rossellini
Self
Ronin Hendrick Lane
Self
Director Alessandro Rossellini
Writer Davis Simanis Jr., Andrea Paolo Massara, Alessandro Rossellini
Composer Stefano Brunetti, Ruggero Catania, Luigi De Gaspari, Elisabetta Spada
Cast and Crew

Film details

Country Italy / Latvia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2020
World premiere 12 September 2020
Release date
30 January 2025 Germany
19 November 2021 Latvia
Worldwide Gross $3,462
Production B&B Film, Rai Cinema, Istituto Luce Cinecittà
Also known as
The Rossellinis, Es piedzimu Rosellīni, Familjen Rossellini, Klan Rossellinich, Los Rossellini, Rodina Rosselini, Rossellinit, Родина Росселіні, Росселлини, 羅塞里尼家族絮語

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
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