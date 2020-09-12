Cast
Alessandro Rossellini
Self and narrator
Cast and Crew
Director
Alessandro Rossellini
Composer
Stefano Brunetti, Ruggero Catania, Luigi De Gaspari, Elisabetta Spada
Film details
Country
Italy / Latvia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2020
World premiere
12 September 2020
Release date
|30 January 2025
|Germany
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|19 November 2021
|Latvia
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Worldwide Gross
$3,462
Production
B&B Film, Rai Cinema, Istituto Luce Cinecittà
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