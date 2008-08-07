Menu
5.5 IMDb Rating: 5.2
Kinoafisha Films Mutant Chronicles

Mutant Chronicles

The Mutant Chronicles 18+
Country USA
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2008
Online premiere 13 March 2010
World premiere 7 August 2008
Release date
7 August 2008 Russia Вест
7 October 2008 Australia
7 August 2008 Belarus
24 February 2009 Denmark
27 October 2008 Germany
10 October 2008 Great Britain
7 August 2008 Kazakhstan
2 January 2009 Turkey
7 August 2008 USA
7 August 2008 Ukraine
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $2,131,057
Production First Foot Films, Grosvenor Park Productions, Isle of Man Film
Also known as
Mutant Chronicles, Crónicas mutantes, A Era da Escuridão, A Era da Escuridão - Mutant Chronicles, Chroniques de mutants, Crónicas de Mutantes, Crónicas mutantes, vol. 1, Il tempo dei mutanti, Kroniki mutantów, La era de la oscuridad, Mutáns krónikák, Mutant günlükleri, Mutantske hronike, Mutantų kronikos, Oi arhontes tou skotous, Razboiul mutantilor, The Mutant Chronicles, Οι άρχοντες του σκότους, Хроники мутантов, Хрониките на мутанта, Хроніки мутантів, ミュータント・クロニクルズ
Director
Simon Hunter
Cast
Film rating

5.5
Rate 10 votes
5.2 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

7424 2 April 2015, 12:51
большего всего ждем следующий четверг ;)
Anook 2 April 2015, 12:51
Отличная пародия) Диалоги на пятёрку
Mutant Chronicles - дублированый trailer
Mutant Chronicles Дублированый trailer
Mutant Chronicles - trailer
Mutant Chronicles Trailer
