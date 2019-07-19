Tokyo Ghoul S
Tokyo Ghoul S
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
Japan
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
2020
World premiere
19 July 2019
Release date
|26 May 2020
|Germany
|
|
|19 July 2019
|Japan
|
|
|28 November 2019
|Malaysia
|
|
|28 November 2019
|Singapore
|
|
|27 March 2020
|Taiwan
|
|
Worldwide Gross
$7,365
Production
Geek Sight, Shochiku
Also known as
Tôkyô gûru 'S', Tokyo Ghoul: 'S', Tokyo Ghoul S, Tokyo Ghoul 'S', Tokyo Ghoul 2, Tôkyô gûru 2, Tôkyô gûru: 'S', Токийский гуль 2, 東京喰種 トーキョーグール【S】, 東京喰種S