Poster of Tokyo Ghoul S
Рейтинги
5.5 IMDb Rating: 5.4
Kinoafisha Films Tokyo Ghoul S

Tokyo Ghoul S

Tokyo Ghoul S 18+
Country Japan
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2020
World premiere 19 July 2019
Release date
26 May 2020 Germany
19 July 2019 Japan
28 November 2019 Malaysia
28 November 2019 Singapore
27 March 2020 Taiwan
Worldwide Gross $7,365
Production Geek Sight, Shochiku
Also known as
Tôkyô gûru 'S', Tokyo Ghoul: 'S', Tokyo Ghoul S, Tokyo Ghoul 'S', Tokyo Ghoul 2, Tôkyô gûru 2, Tôkyô gûru: 'S', Токийский гуль 2, 東京喰種　トーキョーグール【S】, 東京喰種S
Similar films for Tokyo Ghoul S
Inuyashiki 6.6
Inuyashiki (2018)
Tokyo Ghoul 5.7
Tokyo Ghoul (2017)

Film rating

5.5
Rate 16 votes
5.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
