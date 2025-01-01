Menu
Awards and nominations of And Starring Pancho Villa as Himself 2003

Golden Globes, USA 2004 Golden Globes, USA 2004
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Made for Television Movie
Nominee
 Outstanding Made for Television Movie
Nominee
 Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
