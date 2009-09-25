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Poster of Jack Said
3.7
Kinoafisha Films Jack Said
3.7

Jack Said

, 2009
Jack Said
Great Britain / Action, Crime, Thriller / 18+
Poster of Jack Said
3.7

Cast

Danny Dyer
Nathan
Simon Phillips
Simon Phillips
Jack Adleth
Danny Dyer
Nathan
Ashlie Walker
Natalie
Terry Stone
The Fixer
David O'Hara
The Boss
Rita Ramnani
Erin
Julian Lee
Dominique
Rebecca Keatley
Natasha
Christopher Fosh
Dave
Steven Lawson
Ozzy
Director Leander Basannavar
Writer Paul Tanter, Piers Pereira
Composer Warren Bennett
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2009
Online premiere 25 September 2009
World premiere 25 September 2009
Release date
25 September 2009 Great Britain
25 September 2009 USA
Budget 650,000 GBP
Production Press On Features, Dystopian Films, Fourth Turning Productions
Also known as
Jack Said, Jack Goft, Jack Said - Wem kannst du wirklich trauen?, Jack Says 2, Paul Tanter's Jack Said, Джек: Путь смерти

Film rating

3.7
Rate 10 votes
3.6 IMDb
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