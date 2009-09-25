Cast
Cast and Crew
Director
Leander Basannavar
Writer
Paul Tanter, Piers Pereira
Composer
Warren Bennett
Film details
Country
Great Britain
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
2009
Online premiere
25 September 2009
World premiere
25 September 2009
Release date
|25 September 2009
|Great Britain
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|25 September 2009
|USA
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Budget
650,000 GBP
Production
Press On Features, Dystopian Films, Fourth Turning Productions
Also known as
Jack Said, Jack Goft, Jack Said - Wem kannst du wirklich trauen?, Jack Says 2, Paul Tanter's Jack Said, Джек: Путь смерти