Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Outlaw
Poster of Outlaw
Рейтинги
5.9 IMDb Rating: 5.7
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Outlaw

Outlaw

Outlaw 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A group of people who feel betrayed by their government and let down by their police force form a modern-day outlaw posse in order to right what they see as the wrongs of society.
Outlaw - trailer
Outlaw  trailer
Country Great Britain
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2007
World premiere 9 March 2007
Release date
7 February 2008 Russia Lizard
7 February 2008 Belarus
9 January 2009 Germany
9 March 2007 Great Britain
9 March 2007 Ireland
7 February 2008 Kazakhstan
9 March 2007 USA
7 February 2008 Ukraine
MPAA R
Budget 2,500,000 GBP
Worldwide Gross $3,345,818
Production Pathe Productions, Ingenious Film Partners, Vertigo Films
Also known as
Outlaw, Εκδικητές εκτός νόμου, A Lei da Milícia, Buntownik, Fuera de control, Justicia por mano propia, Kanunsuzlar, Lindprii, Nelegiuitii, Ngoài Vòng Pháp Luật, Os Fora da Lei, Outlaw - Genug geredet - handeln!, Törvénytelen, Ван закона, Вне закона, Извън закона, Поза законом, 必殺処刑人
Director
Nick Love
Cast
Sean Bean
Sean Bean
Danny Dyer
Lennie James
Lennie James
Rupert Friend
Rupert Friend
Sean Harris
Sean Harris
Cast and Crew
Similar films for Outlaw
The Sweeney 6.1
The Sweeney (2012)
The Football Factory 7.3
The Football Factory (2004)
Doghouse 6.2
Doghouse (2009)
Mean Machine 6.4
Mean Machine (2001)
Soldiers of Fortune 5.1
Soldiers of Fortune (2011)
Freerunner 3.7
Freerunner (2011)
Death Race 2 6.2
Death Race 2 (2010)
Hitman: Agent 47 6.6
Hitman: Agent 47 (2015)
Jack Said 3.7
Jack Said (2009)
Unleashed 7.0
Unleashed (2005)

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Bryant Manning made bail. Where is he?
Walter Fuller Kill me and you won't fucking know.
Bryant Somebody'll talk, they always do.
[Shoots him]
Film Trailers All trailers
Outlaw - trailer
Outlaw Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more