Poster of No One Gets Out Alive
Рейтинги
5.5 IMDb Rating: 5.4
Kinoafisha Films No One Gets Out Alive

No One Gets Out Alive

No One Gets Out Alive 18+
No One Gets Out Alive - trailer in russian
Country Great Britain
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2021
Online premiere 29 September 2021
World premiere 29 September 2021
MPAA R
Production CAMA Asset Storage & Recycling, Imaginarium Productions
Also known as
No One Gets Out Alive, Nadie sale con vida, Personne ne sort d'ici vivant, Ác Mộng Không Lối Thoát, Kimse Sağ Çıkmayacak, Nadie saldrá vivo de aquí, Nessuno ne uscirà vivo, Niemand kommt hier lebend raus, Nikdo nevyvázne živý, Niko ne izlazi živ, Nikt nie ujdzie z życiem, Nimeni nu scapă cu viață, Ninguém Sai Daqui Vivo, Ninguém Sai Vivo, Nitko ne izlazi živ, Senki nem szabadul élve, Untitled Andy Serkis/Netflix Project, Κανείς δεν βγαίνει ζωντανός, Никто не уйдет живым, Ніхто не піде живим, لا أحد يخرج حيًا, 아무도 살아서 나갈 수 없다, ノー・ウェイ・アウト, 戰慄公寓, 殺無舍, 诡屋惊魂
Cast
Marc Menchaca
Marc Menchaca
Cristina Rodlo
Cast and Crew
Film rating

5.5
15 votes
5.4 IMDb
No One Gets Out Alive - trailer in russian
No One Gets Out Alive Trailer in russian
