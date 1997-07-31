Menu
Poster of Spawn
5.3 IMDb Rating: 5.2
Kinoafisha Films Spawn

Spawn

Spawn 18+
Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1997
Online premiere 25 February 2021
World premiere 31 July 1997
Release date
20 August 1997 Australia
31 July 1997 Brazil
31 July 1997 Canada
8 January 1998 Czechia 15+
10 December 1997 France
30 October 1997 Germany
19 September 1997 Great Britain
14 March 1998 Greece
19 September 1997 Ireland
1 May 2007 Netherlands
17 July 1998 South Korea
14 November 1997 Spain 16
31 July 1997 USA
MPAA PG-13
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $87,840,042
Production McFarlane Films, New Line Cinema, Pull Down Your Pants Pictures
Also known as
Spawn, Arma dreptatii, Dark City & Spawn - Tupla Video, Išpera, Kẻ Bán Linh Hồn Cho Địa Ngục, O Justiceiro das Trevas, Skoteinos ekdikitis, Spawn - Az ivadék, Spawn - Director's Cut, Spawn: O Soldado do Inferno, Spoun, Σκοτεινός εκδικητής, Спаун, Споон, Споун, スポーン, 閃靈悍將
Director
Mark A.Z. Dippé
Cast
Michael Jai White
John Leguizamo
Martin Sheen
Theresa Randle
Cast and Crew
Spawn
Quotes
Clown [in cheerleader get-up as he watches Cyan] What a pretty little dress. I wonder if she's it in my size?
[begins cheering]
Clown Spawnie, Spawnie, he's our man, if he can't kill 'em, no one can. Yay, Spawnie! S to the P to the A to the AWN, S to the P to the A to the AWN. Go, Spawnie, go Spawnie.
Stills
