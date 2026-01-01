Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Path to War Path to War Awards

Awards and nominations of Path to War 2002

Golden Globes, USA 2003 Golden Globes, USA 2003
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Made for Television Movie
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
Prostokvashino
Prostokvashino
2026, Russia, Adventure, Family
Yolki 12
Yolki 12
2025, Russia, Comedy, Adventure, Family
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Tri bogatyrya i svet klinom
Tri bogatyrya i svet klinom
2025, Russia, Animation, Adventure, Family
Now You See Me 3
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
Father Mother Sister Brother
Father Mother Sister Brother
2025, USA, Drama
Za Palycha! 2
Za Palycha! 2
2026, Russia, Comedy
Diabolic
Diabolic
2025, Australia, Horror
Traction Park Massacre
Traction Park Massacre
2025, USA, Horror
CrazyMinded
CrazyMinded
2025, Italy, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more