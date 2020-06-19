Menu
Poster of Lost Bullet
Рейтинги
6.3 IMDb Rating: 6.4
Kinoafisha Films Lost Bullet

Lost Bullet

Balle perdue 18+
Country France
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2020
Online premiere 19 June 2020
World premiere 19 June 2020
Production Versus Production, Inoxy Films, Nolita TV
Also known as
Balle perdue, Lost Bullet, Bala perdida, Az eltévedt golyó, Đạn Lạc, En förlupen kula, Glonțul pierdut, Kadonnut luoti, Kadunud kuul, Kayıp Mermi, La bala perdida, Proiettile vagante, Prosjektil på avveie, Verirrte Kugel, Zagubiona kula, Χαμένη σφαίρα, Загублена куля, Потерянная пуля, الرصاصة الشاردة, ロストブレット －窮地のカーチェイス－, 改車無敵手, 罪证子弹, 飆速攔截
Director
Guillaume Pierret
Cast
Alban Lenoir
Nicolas Duvauchelle
Ramzy Bedia
Stéfi Celma
Rod Paradot
Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.4 IMDb
