6.3 Рейтинг IMDb: 6.4
Потерянная пуля

Balle perdue 18+
О фильме

Гениального механика с криминальным прошлым обвиняют в убийстве. Теперь ему нужно выследить машину, в которой находится доказательство его невиновности: пуля.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 19 июня 2020
Премьера в мире 19 июня 2020
Производство Versus Production, Inoxy Films, Nolita TV
Balle perdue, Lost Bullet, Bala perdida, Az eltévedt golyó, Đạn Lạc, En förlupen kula, Glonțul pierdut, Kadonnut luoti, Kadunud kuul, Kayıp Mermi, La bala perdida, Proiettile vagante, Prosjektil på avveie, Verirrte Kugel, Zagubiona kula, Χαμένη σφαίρα, Загублена куля, Потерянная пуля, الرصاصة الشاردة, ロストブレット －窮地のカーチェイス－, 改車無敵手, 罪证子弹, 飆速攔截
Режиссер
Гийом Пьерре
В ролях
Элбан Ленуар
Элбан Ленуар
Николя Дювошель
Николя Дювошель
Рамзи Бедиа
Рамзи Бедиа
Стефи Сельма
Стефи Сельма
Род Парадо
Род Парадо
Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
