Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dangerous Lies
Poster of Dangerous Lies
Рейтинги
5.3 IMDb Rating: 5.4
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Dangerous Lies

Dangerous Lies

Dangerous Lies 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2020
Online premiere 30 April 2020
World premiere 30 April 2020
Release date
30 April 2020 Denmark 11
30 May 2020 Germany
30 April 2020 Romania 15
Production Off Camera Entertainment, Off Camera Productions
Also known as
Dangerous Lies, Mentiras peligrosas, Mentiras Perigosas, Groźne kłamstwa, Mensonges et trahisons, Minciuni periculoase, Nebezpečné klamstvá, Nebezpečné lži, Tehlikeli Yalanlar, Veszélyes hazugságok, Επικίνδυνα ψέματα, Опасная ложь, Опасне лажи, 위험한 거짓말들, デンジャラス・ライ, 危險謊言
Director
Michael Scott
Cast
Jessie T. Usher
Jessie T. Usher
Sean O. Roberts
Elliott Gould
Elliott Gould
Cam Gigandet
Cam Gigandet
Camila Mendes
Camila Mendes
Cast and Crew
Similar films for Dangerous Lies
The Weekend Away 5.6
The Weekend Away (2022)
Brazen 4.1
Brazen (2022)
Intrusion 5.3
Intrusion (2021)
Hypnotic 5.3
Hypnotic (2021)
A Fall from Grace 5.9
A Fall from Grace (2020)
Fatal Affair 4.5
Fatal Affair (2020)
Secret Obsession 4.4
Secret Obsession (2019)
When the Bough Breaks 5.5
When the Bough Breaks (2016)
The Roommate 5.9
The Roommate (2010)
Trespass 6.2
Trespass (2011)
Violent Night 6.8
Violent Night (2022)
Nine Bullets 5.8
Nine Bullets (2022)

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy, Romantic
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more