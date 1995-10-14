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Poster of Atentat: Osinnie vbyvstvo u Munkheni
6.8
Kinoafisha Films Atentat: Osinnie vbyvstvo u Munkheni
6.8

Atentat: Osinnie vbyvstvo u Munkheni

, 1995
Atentat: Osinnie vbyvstvo u Munkheni
Ukraine / Drama, History / 18+
Poster of Atentat: Osinnie vbyvstvo u Munkheni
6.8

Cast

Valeriy Legin
Orlyk
Marina Mogilevskaya
Marina Mogilevskaya
Marta
Yuriy Odinokiy
Orest Ogorodnik
Roman
Yaroslav Muka
Stepan Bandera
Oles Sanin
Orest
Nikolay Boklan
Nikolay Boklan
Lemko
Yuri Muravitskiy
Georgiy Morozyuk
Peter Beiger
Director Oles Yanchuk
Writer Vasyl Portyak, Oles Yanchuk
Composer Volodymyr Gronsky
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 1995
World premiere 14 October 1995
Release date
14 October 1995 Ukraine
Production Dovzhenko Film Studios, Studio Oles, Ukrainian Congress Committee of America
Also known as
Atentat: Osinnie vbyvstvo u Munkheni, Assassination, Assassination: An Autumn Murder in Munich, Atentat, Атентат: Осеннее убийство в Мюнхене, Атентат: Осіннє вбивство в Мюнхені

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.9 IMDb
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