Cast
Yaroslav Muka
Stepan Bandera
Cast and Crew
Director
Oles Yanchuk
Writer
Vasyl Portyak, Oles Yanchuk
Composer
Volodymyr Gronsky
Film details
Country
Ukraine
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
1995
World premiere
14 October 1995
Production
Dovzhenko Film Studios, Studio Oles, Ukrainian Congress Committee of America
Also known as
Atentat: Osinnie vbyvstvo u Munkheni, Assassination, Assassination: An Autumn Murder in Munich, Atentat, Атентат: Осеннее убийство в Мюнхене, Атентат: Осіннє вбивство в Мюнхені