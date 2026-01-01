Menu
Marina Mogilevskaya
Marina Mogilevskaya Marina Mogilevskaya
Marina Mogilevskaya

Marina Mogilevskaya

Marina Mogilevskaya

Date of Birth
6 August 1970
Age
55 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress, Writer
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Comedy actress

Popular Films

The Kitchen 7.8
The Kitchen (2012)
V teni bolshih chisel 7.3
V teni bolshih chisel (2024)
Stone Soul 7.1
Stone Soul (1989)

Filmography

Genre
Year
V teni bolshih chisel 7.3
V teni bolshih chisel
Detective, Romantic 2024, Russia
Akvareli
Akvareli
Romantic 2018, Russia
Kitchen. The last Battle 6.9
Kitchen. The last Battle Kukhnya. Poslednyaya bitva
Comedy 2017, Russia
Watch trailer
Boys Won't Make You Happy 7
Boys Won't Make You Happy Boys Won't Make You Happy
Romantic 2014, Russia
The Kitchen 7.8
The Kitchen
Comedy 2012, Russia
Obmenyaytes koltsami 5.8
Obmenyaytes koltsami Obmenyaytes koltsami
Romantic 2012, Russia
Pari 5.8
Pari Pari
Thriller 2008, Russia
Almazy na desert
Almazy na desert
Comedy, Detective 2007, Russia
Muzhchina dolzhen platit
Muzhchina dolzhen platit
Comedy, Romantic 2007, Russia
Grozovie vorota 7.1
Grozovie vorota
Drama, War 2006, Russia
Breakthrough 5.9
Breakthrough Proryv
Drama, War 2005, Russia
Lucsij gorod zemli
Lucsij gorod zemli
Drama 2003, Russia
4.3
Balnoye platye Balnoye platye
Drama, Family 2003, Belarus
Russkie amazonki 4.4
Russkie amazonki
Adventure, Romantic 2002, Russia
Marsh Tureckogo 4.4
Marsh Tureckogo
Crime, Mystery 2000, Russia
Kamenskaya 6.4
Kamenskaya
Drama, Crime, Detective 2000, Russia
Reportazh 4.8
Reportazh Reportazh
Drama 1995, Russia
Atentat: Osinnie vbyvstvo u Munkheni 6.8
Atentat: Osinnie vbyvstvo u Munkheni Atentat: Osinnie vbyvstvo u Munkheni
Drama, History 1995, Ukraine
Gladiator for Hire 4.9
Gladiator for Hire Gladiator for Hire
Action 1993, Belarus
The Murder in Sunshine Manor 5.3
The Murder in Sunshine Manor The Murder in Sunshine Manor
Detective, Thriller 1992, Ukraine
Stone Soul 7.1
Stone Soul Stone Soul
Drama 1989, USSR
