Marina Mogilevskaya
Persons
Date of Birth
6 August 1970
Age
55 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress, Writer
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Comedy actress
Popular Films
7.8
The Kitchen
(2012)
7.3
V teni bolshih chisel
(2024)
7.1
Stone Soul
(1989)
Filmography
Actress
21
7.3
V teni bolshih chisel
Detective, Romantic
2024, Russia
Akvareli
Romantic
2018, Russia
6.9
Kitchen. The last Battle
Kukhnya. Poslednyaya bitva
Comedy
2017, Russia
Watch trailer
7
Boys Won't Make You Happy
Boys Won't Make You Happy
Romantic
2014, Russia
7.8
The Kitchen
Comedy
2012, Russia
5.8
Obmenyaytes koltsami
Obmenyaytes koltsami
Romantic
2012, Russia
5.8
Pari
Pari
Thriller
2008, Russia
Almazy na desert
Comedy, Detective
2007, Russia
Muzhchina dolzhen platit
Comedy, Romantic
2007, Russia
7.1
Grozovie vorota
Drama, War
2006, Russia
5.9
Breakthrough
Proryv
Drama, War
2005, Russia
Lucsij gorod zemli
Drama
2003, Russia
4.3
Balnoye platye
Balnoye platye
Drama, Family
2003, Belarus
4.4
Russkie amazonki
Adventure, Romantic
2002, Russia
4.4
Marsh Tureckogo
Crime, Mystery
2000, Russia
6.4
Kamenskaya
Drama, Crime, Detective
2000, Russia
4.8
Reportazh
Reportazh
Drama
1995, Russia
6.8
Atentat: Osinnie vbyvstvo u Munkheni
Atentat: Osinnie vbyvstvo u Munkheni
Drama, History
1995, Ukraine
4.9
Gladiator for Hire
Gladiator for Hire
Action
1993, Belarus
5.3
The Murder in Sunshine Manor
The Murder in Sunshine Manor
Detective, Thriller
1992, Ukraine
7.1
Stone Soul
Stone Soul
Drama
1989, USSR
