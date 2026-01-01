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Poster of Brosok, ili Vsyo nachalos v subbotu
5.7
Kinoafisha Films Brosok, ili Vsyo nachalos v subbotu
5.7

Brosok, ili Vsyo nachalos v subbotu

, 1976
Brosok, ili Vsyo nachalos v subbotu
USSR / Sci-Fi / 18+
Poster of Brosok, ili Vsyo nachalos v subbotu
5.7

Cast

Asanali Ashimov
Professor
Lev Tyomkin
Andrey Zakharovich
Zheksen Kairliev
Bakhyt Baymutdin
Galina Shetenova
Estule
Yesbolgan Zhaysanbayev
Temirbek Saysenbayev
Dzhambul Khudajbergenov
Dzhambul Khudajbergenov
Dinmukhamet Akhimov
Bulat Asibov
Baikenzhe Belbayev
Basketball Player
Gulziya Belbayeva
Andrey Dudarenko
Andrey Dudarenko
Man at the Airport
Director Serik Raibayev
Writer Kir Bulychev, Feliks Frantsuzov, Aleksandr Shlepyanov
Composer Aleksandr Zatsepin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 3 minutes
Production year 1976
World premiere 1 January 1976
Production Kazakhfilm
Also known as
Brosok, ili Vsyo nachalos v subbotu, A Shot or It All Started on Saturday, Баскетболисты, Бросок, или Всё началось в субботу

Film rating

5.7
Rate 10 votes
5.7 IMDb
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