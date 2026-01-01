Cast
Asanali Ashimov
Professor
Lev Tyomkin
Andrey Zakharovich
Zheksen Kairliev
Bakhyt Baymutdin
Yesbolgan Zhaysanbayev
Temirbek Saysenbayev
Dzhambul Khudajbergenov
Dzhambul Khudajbergenov
Baikenzhe Belbayev
Basketball Player
Cast and Crew
Director
Serik Raibayev
Writer
Kir Bulychev, Feliks Frantsuzov, Aleksandr Shlepyanov
Composer
Aleksandr Zatsepin
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 3 minutes
Production year
1976
World premiere
1 January 1976
Production
Kazakhfilm
Also known as
Brosok, ili Vsyo nachalos v subbotu, A Shot or It All Started on Saturday, Баскетболисты, Бросок, или Всё началось в субботу