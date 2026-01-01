Cast
Dmitri Azhnin
Alik Plemyannikov
Ekaterina Grazhdanskaya
Ivushkina
Pavel Stepanov
Pucheglazov - starshiy brat
Oleg Stepanov
Pucheglazov - bratishka
Dmitry Shevelyov
Alik Plemyannikov
Cast and Crew
Director
Nikita Khubov
Writer
Sergey Mikhalkov, Nikita Khubov
Composer
Evgeniy Krylatov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 5 minutes
Production year
1975
World premiere
29 December 1975
Release date
|29 December 1975
|Russia
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|6+
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Menyayu sobaku na parovoz, Change a Dog for a Train, Меняю собаку на паровоз