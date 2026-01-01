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Poster of Menyayu sobaku na parovoz
6.3
Kinoafisha Films Menyayu sobaku na parovoz
6.3

Menyayu sobaku na parovoz

, 1975
Menyayu sobaku na parovoz
USSR / Comedy, Family / 18+
Poster of Menyayu sobaku na parovoz
6.3

Cast

Tatyana Lavrova
Tatyana Lavrova
Plemyannikova - mama Alika
Roza Agisheva
Tanya
Dmitri Azhnin
Alik Plemyannikov
Ekaterina Grazhdanskaya
Ivushkina
Svetlana Volkova
Katya
Aleksandr Novikov
Petrov
Tatyana Muchkina
Ivanova
Pavel Stepanov
Pucheglazov - starshiy brat
Oleg Stepanov
Pucheglazov - bratishka
Dmitry Shevelyov
Alik Plemyannikov
Director Nikita Khubov
Writer Sergey Mikhalkov, Nikita Khubov
Composer Evgeniy Krylatov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 5 minutes
Production year 1975
World premiere 29 December 1975
Release date
29 December 1975 Russia 6+
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Menyayu sobaku na parovoz, Change a Dog for a Train, Меняю собаку на паровоз

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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