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Poster of The Order: No Shooting
7.0
Kinoafisha Films The Order: No Shooting
7.0

The Order: No Shooting

, 1981
Prikaz: ogon ne otkryvat
USSR / War / 18+
Poster of The Order: No Shooting
7.0

Cast

Vladlen Biryukov
Pavel Tikhonov
Aleksandr Silin
Yefim Ivanovich Demidkov
Evgeniy Gerasimov
Evgeniy Gerasimov
Viktor Solovey
Nikolay Ivanov
Yegorov
Aleksandr Potapov
Terentiy Shlonkin
Viktor Neznanov
Vedernikov
Ernst Romanov
Ernst Romanov
Butkin
Natalya Yegorova
Natalya Yegorova
Ekaterina Belyaeva
Nikolai Grinko
Nikolai Grinko
Razin
Sergey Sazontyev
Tarasenko
Director Valeri Isakov, Yuri Ivanchuk
Writer Georgi Markov, Eduard Shim
Composer Mark Minkov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1981
World premiere 6 June 1981
Release date
6 June 1981 Russia 12+
10 October 1981 USA
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Prikaz: ogon ne otkryvat, A néma front, Befehl: Feuer nicht eröffnen, Ordre : ne pas ouvrir le feu, Rozkaz: Przekroczyć granicę, Приказ: Огонь не открывать, 命令：不许开火

Film rating

7.0
Rate 10 votes
6.8 IMDb
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