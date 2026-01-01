Cast
Vladlen Biryukov
Pavel Tikhonov
Aleksandr Silin
Yefim Ivanovich Demidkov
Aleksandr Potapov
Terentiy Shlonkin
Viktor Neznanov
Vedernikov
Sergey Sazontyev
Tarasenko
Cast and Crew
Writer
Georgi Markov, Eduard Shim
Composer
Mark Minkov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
1981
World premiere
6 June 1981
Release date
|6 June 1981
|Russia
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|12+
|10 October 1981
|USA
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Prikaz: ogon ne otkryvat, A néma front, Befehl: Feuer nicht eröffnen, Ordre : ne pas ouvrir le feu, Rozkaz: Przekroczyć granicę, Приказ: Огонь не открывать, 命令：不许开火