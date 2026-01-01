Cast
Vladlen Biryukov
Tikhonov
Viktor Neznanov
Vedernikov
Aleksandr Potapov
Shlyonkin
Igor Pushkaryov
Seryozhkin
Vyacheslav Baranov
Evdokimov
Cast and Crew
Director
Yuri Ivanchuk
Writer
Georgi Markov, Eduard Shim
Composer
Mark Minkov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 27 minutes
Production year
1982
World premiere
6 June 1982
Release date
|6 June 1982
|Russia
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|12+
|10 October 1982
|USA
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
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