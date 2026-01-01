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Poster of Prikaz: pereyti granitsu
6.8
Kinoafisha Films Prikaz: pereyti granitsu
6.8

Prikaz: pereyti granitsu

, 1982
Prikaz: pereyti granitsu
USSR / War / 18+
Poster of Prikaz: pereyti granitsu
6.8

Cast

Vladlen Biryukov
Tikhonov
Viktor Neznanov
Vedernikov
Natalya Yegorova
Natalya Yegorova
Katya Belyaeva
Ernst Romanov
Ernst Romanov
Butkin
Aleksandr Potapov
Shlyonkin
Aleksandr Silin
Demidkov
Valeri Ryzhakov
Valeri Ryzhakov
Ivan Fedotych
Igor Pushkaryov
Seryozhkin
Vyacheslav Baranov
Evdokimov
Vasili Maslakov
Chebakov
Director Yuri Ivanchuk
Writer Georgi Markov, Eduard Shim
Composer Mark Minkov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1982
World premiere 6 June 1982
Release date
6 June 1982 Russia 12+
10 October 1982 USA
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Prikaz: pereyti granitsu, A pagoda csapdája, Befehl: Aktion einleiten, Rozkaz: przekroczyć granicę, Приказ: Перейти границу

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.6 IMDb
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