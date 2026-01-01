Cast
Nikolay Yakovchenko
Trokhym Ivanovych Besarab
Anatoliy Byshovets
Vitaliy Besarab
Vasyl Symchych
Maksym Besarab
Yunona Yakovchenko
Kateryna
Volodymyr Oleksiyenko
Andriy
Cast and Crew
Director
Leonid Osyka
Writer
Ivan Drach, Leonid Osyka
Composer
Vladimir Guba
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 8 minutes
Production year
1973
World premiere
1 January 1973
Production
Dovzhenko Film Studios
Also known as
Did Livogo Kraynogo, Дід лівого крайнього, Did livoho kraynoho, Дед левого крайнего, Пензль старого маляра