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Poster of Did Livogo Kraynogo
6.8
Kinoafisha Films Did Livogo Kraynogo
6.8

Did Livogo Kraynogo

, 1973
Did Livogo Kraynogo
USSR / Romantic, Drama / 18+
Poster of Did Livogo Kraynogo
6.8

Cast

Nikolay Yakovchenko
Trokhym Ivanovych Besarab
Boryslav Brondukov
Boryslav Brondukov
Ivan Besarab
Valentina Sperantova
Yuliya Petrivna
Konstantin Stepankov
Konstantin Stepankov
Kostya Besarab
Antonina Leftiy
Polina
Anatoliy Byshovets
Vitaliy Besarab
Vasyl Symchych
Maksym Besarab
Yunona Yakovchenko
Kateryna
Vladimir Shakalo
Vovik
Volodymyr Oleksiyenko
Andriy
Director Leonid Osyka
Writer Ivan Drach, Leonid Osyka
Composer Vladimir Guba
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 8 minutes
Production year 1973
World premiere 1 January 1973
Release date
1 January 1973 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Did Livogo Kraynogo, Дід лівого крайнього, Did livoho kraynoho, Дед левого крайнего, Пензль старого маляра

Film rating

6.8
Rate 15 votes
6.4 IMDb
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