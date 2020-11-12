Cast
Larisa Shakhvorostova
Irina Aleksandrovna
Nikita Guryev
Gleb Steblov
Olga Kuroyedova
Olga Berezina
Ekaterina Fields
Marina Belyakova
Yan Puzyrevsky
Vadim Rudnev
Grigori Marchenok
Petya Burtsev
Tatiana Ouliankina
Oksana Shevchenko
Cast and Crew
Director
Viktor Valkov
Writer
Yuriy Korotkov
Composer
Vladimir Davydenko
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 24 minutes
Production year
1988
World premiere
9 October 1988
Release date
|9 October 1988
|Russia
|
|16+
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Publikatsiya, Publication, Публикация