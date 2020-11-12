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Poster of Publication
5.3
Kinoafisha Films Publication
5.3

Publication

, 1988
Publication
USSR / Drama / 18+
Poster of Publication
5.3

Cast

Lyudmila Arinina
Lyudmila Arinina
School director
Larisa Shakhvorostova
Irina Aleksandrovna
Vladislav Dashevsky
Max
Nikita Guryev
Gleb Steblov
Aleksei Martynov
Shmakov
Olga Kuroyedova
Olga Berezina
Ekaterina Fields
Marina Belyakova
Yan Puzyrevsky
Vadim Rudnev
Grigori Marchenok
Petya Burtsev
Tatiana Ouliankina
Oksana Shevchenko
Director Viktor Valkov
Writer Yuriy Korotkov
Composer Vladimir Davydenko
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 1988
World premiere 9 October 1988
Release date
9 October 1988 Russia 16+
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Publikatsiya, Publication, Публикация

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5.1 IMDb
Updated 12 November 2020
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